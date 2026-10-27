Reforma pensional de Petro retorna al Congreso: tienen 48 horas para subsanar artículos

Este martes 27 de octubre, la plenaria de la Cámara de Representantes recibe nueve artículos de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, cuya continuidad dependerá de si se logran subsanar o no. El trámite se realizará después de que la Corte Constitucional examinara la ley, mantuviera en firme la mayor parte de sus disposiciones y enviara de nuevo al Capitolio estos artículos por vicios de trámite. De no lograr subsanar los nueve artículos en cuestión estos se caerán, pero el resto de la reforma quedará en firme.

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El plazo para adelantar el debate vence el próximo 29 de octubre. Sin embargo, la Cámara solicitó una ampliación de 30 días, al señalar que debía priorizar el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 para cumplir con el calendario establecido -que aunque se logró, terminó cayéndose por un error de trámite que obligó al Gobierno a pasar el presupuesto por decreto-. En su solicitud a la Corte, la Mesa Directiva explicó que la corporación debía atender simultáneamente dos obligaciones constitucionales, ambas sujetas a deliberación colectiva y a decisiones que quedaran formalmente registradas.

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La reforma pensional vuelve al Congreso para subsanar algunos de sus artículos: así está el ambiente en la Cámara de Representantes. 🔗👇 https://t.co/9hiygUr6TI — El Espectador (@elespectador) October 27, 2026

Los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 regresan este martes al Congreso para su discusión. Además de estos artículos también se debatirá la incorporación de un nuevo artículo que quedó pendiente durante el trámite adelantado bajo la administración de Petro. En el entre tanto, una contrarreforma pensional fue radicada por el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

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El debate se desarrollará en medio de la transición del jefe de la cartera del Interior, Alejandro Ordóñez, quien aún tiene asuntos pendientes en la OEA y no ha tomado posesión oficial de su nuevo cargo. Además, desde la Casa de Nariño mantienen reparos frente a lo aprobado por la Corte. Además de la iniciativa que presentará el uribismo, el Ejecutivo ha planteado impulsar su propia propuesta. En ese escenario, los ministros del Interior, de Hacienda (Miguel Gómez), de Trabajo (Natalia López) y la nueva directora de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, podrían intervenir en la discusión para buscar una definición de las responsabilidades derivadas de la ley.

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Además de esta discusión, el Gobierno plantea radicar este martes ante el Legislativo la ley de ajuste fiscal con la que De la Espriella busca recortar unos COP 45 billones del gasto. Esta es la pieza faltante en la hoja de ruta de las finanzas públicas tras la expedición por decreto del presupuesto de 2027.

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