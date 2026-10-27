Gobierno De la Espriella alista decretos sobre concurso de méritos y el Fondo de Minigualdad

El documento que modifica el proceso de selección de gerentes regionales de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar…

Dos borradores de decreto, que reposan en Función Pública, dejan ver los próximos cambios que propone la administración de De la Espriella en tanto en el concurso de méritos de gerentes regionales como en la dirección del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, en medio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, a cargo de John Milton Rodríguez.

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El documento que modifica el proceso de selección de gerentes regionales de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) o el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) señala que ahora, el proceso quedarán en manos del gobernador del departamento respectivo y del representante legal de la entidad.

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“Director o Gerente Regional o Seccional de los establecimientos públicos, o quien haga sus veces, será escogido por el Gobernador del departamento donde esté ubicada físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público respectivo”, se lee en el documento de Función Pública, que sigue en borrador.

Hasta ahora, el proceso de selección para elegir a las personas que representan a las entidades del Ejecutivo en las regionales pasaba por un concurso público y abierto. Esto es una particularidad dentro del funcionamiento del Estado, pues la naturaleza del cargo es de libre nombramiento y remoción, que en su mayoría se deciden por la discrecionalidad del director de la entidad y no por concurso público, como es ahora.

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El borrador de decreto no elimina los requisitos de idoneidad para estos cargos, pero sí modifica el proceso para que las personas que cumplan con los estudios y la experiencia lleguen al cargo. Con la modificación que se propone el Ejecutivo, la terna tiene que ser conformada por el representante legal de las entidades, es decir, quien el presidente haya encargado de la entidad, para que luego el gobernador del departamento de la región o sección del caso elija a un candidato.

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Esta no es la primera propuesta del gobierno De la Espriella sobre el empleo público. Antes de su posesión, ya se hablaba del proyecto del Banco de Talentos de la autodenominada “patria milagro”, una plataforma en asociación con las empresas privadas Magneto empleos y Marble Headhunter, para que los colombianos se inscriban y puedan optar a cargos en el sector público.

Además, la primera ley que esta nueva administración objetó en el Legislativo fue justamente un proyecto sobre la prohibición de la reducción de requisitos para aplicar a cargos públicos. En ese momento, advirtieron que objetaban el texto por “inconstitucional e inconveniencia”. “El legislador incurre en una grave extralimitación competencial cuando pretende imponer una prohibición rígida e inmutable de ‘no disminución de requisitos mínimos’ hacia el futuro, incurriendo en una autoatadura o petrificación legislativa inadmisible”, aseguró en su momento el Ejecutivo.

Sin embargo, este no es el único decreto que reposa en Función Pública sobre el manejo de las entidades del Ejecutivo. Otro borrador busca reglamentar el proceso para que Jonh Milton Rodríguez, agente liquidador del Ministerio de la Igualdad, tenga facultades para la “terminación, liquidación y cierre” del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.

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En el mismo borrador, se determina que los recursos que están en este fondo solo podrán ser utilizados para “la culminación ordenada de las operaciones, contratos y obligaciones en curso, a la atención de los gastos de administración y conservación del patrimonio autónomo, y a las actuaciones necesarias para su cierre y liquidación”.

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