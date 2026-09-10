De la Espriella emitió directiva para el proceso liquidatorio de MinIgualdad: esto dice

«En procura de dar aplicación al principio de coordinación y colaboración que debe existir entre las autoridades administrativas con miras a garantizar la armonía en el ejercicio de la función pública […] esta Directiva busca contribuir a la adecuada ejecución de las medidas liquidatorias», se lee…

El presidente Abelardo de la Espriella emitió su segunda directiva presidencial este jueves 10 de septiembre. El jefe de Estado dio lineamientos sobre el proceso liquidatorio del Ministerio de la Igualdad, que está a cargo de Jhon Milton Rodríguez.

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«En procura de dar aplicación al principio de coordinación y colaboración que debe existir entre las autoridades administrativas con miras a garantizar la armonía en el ejercicio de la función pública […] esta Directiva busca contribuir a la adecuada ejecución de las medidas liquidatorias», se lee en la misiva.

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Según el documento oficial, el plan para la liquidación del Ministerio deberá contar con «la reasignación clara, ordenada y efectiva de las funciones, programas, proyectos, recursos y demás responsabilidades que se encontraban a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, asegurando su continuidad y evitando vacíos o interrupciones en la acción estatal dirigida a la garantía de los derechos fundamentales».

El gobierno aseguró que la administración anterior fijo la liquidación sin determinar un proceso eficiente, sobre todo en lo que respecta a la redistribución de funciones. «Esta situación ocasionó que los diferentes programas, planes, acciones y recursos que se encontraban a cargo de dicha entidad quedaran desatendidos, con la consecuente afectación de la implementación y continuidad de las políticas públicas orientadas a salvaguardar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, cuya atención correspondía a ese Ministerio».

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Por estas razones el Ejecutivo asegura que es necesario que se manera urgente se ejecuten las acciones necesarias para a avanzar con el proceso. Además, el documento indica que, para efectos de ese proceso, se dictan tres directrices.

La primera es el apoyo institucional al proceso liquidatorio, con la que se asegura que las entidades destinatarias, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, «darán atención oportuna a los requerimientos formulados por el liquidador en desarrollo del proceso liquidatorio, de manera que se facilite la toma oportuna de decisiones y se asegure una respuesta institucional efectiva y articulada, frente a los asuntos que sean requeridos en el marco de dicho proceso».

La segunda es la coordinación y seguimiento de las medidas institucionales, por las que el Departamento Administrativo de la Función Pública «coordinará con las demás entidades destinatarias de la presente directiva un plan de acción para identificar y promover los ajustes organizacionales, de distribución de competencias y reasignación de funciones entre las diferentes entidades que se requieran para dar continuidad a los programas, planes, acciones e inversión de recursos públicos que estaban a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, hoy en liquidación».

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La tercera es una invitación a los organismos de control, por medio de la cual se pidió un acompañamiento para «realizar el seguimiento que estimen pertinente a las actuaciones relacionadas con el proceso de liquidación del otrora Ministerio de Igualdad y Equidad».

Y por último, la misiva sostiene que «las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional, brindarán el apoyo y acompañamiento que se llegue a requerir por parte del liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en proceso de liquidación, y del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando los asuntos por ellos solicitados no puedan ser atendidos directamente por las entidades destinatarias de la presente directiva».

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