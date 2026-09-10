Imagen positiva de De la Espriella es del 54 % durante su primer mes: AtlasIntel

Este primer mes de mandato ha estado marcado por el terremoto del 10 de agosto con epicentro en San José de Palmar (Chocó) y que atravesó el arranque de lo que…

El presidente Abelardo de la Espriella ya cumplió su primer mes de mandato tras su posesión el pasado 7 de agosto. Han sido 33 días de gestión en los que ya se conoce la primera valoración a través de encuestas que sitúan la imagen favorable del jefe de Estado en 54 %. La medición realizada por la firma brasileña AtlasIntel le ubica como le líder político con mayor positiva en el país.

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Este primer mes de mandato ha estado marcado por el terremoto del 10 de agosto con epicentro en San José de Palmar (Chocó) y que atravesó el arranque de lo que denominó en su plan de gobierno como «patria milagro». Sin embargo, la atención a esta crisis y la apuesta por una descentralización del Estado ha sido bien valorada por los 1.904 encuestados por Atlas. Sin embargo, la valoración también da muestra de una polarización latente, pues la percepción negativa sobre De la Espriella se situó en el 44 %.

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Dentro de los hechos relevantes de su gestión también se destacan los resultados que el mandatario ha presentado en materia de seguridad con numerosas bajas, así como el cambio en la estrategia de paz. En ese marco dio por finalizada la apuesta de la paz total del gobierno Petro y firmó la extradición de 70 criminales a diferentes países, principalmente Estados Unidos.

En segundo lugar se ubicó, según esta encuesta, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien apenas se distancia en un punto porcentual del presidente. 53 % de los encuestados tienen una imagen favorable de Restrepo, quien ha sido el encargado del grueso de la agenda internacional del gobierno De la Espriella, pero que paralelamente ha tenido una implicación directa en la atención del terremoto. Restrepo, así como su esposa Tatiana Céspedes, ha visitado varias de las regiones más afectadas, desplegando ayudas humanitaria. Ahora tendrá «poderes» para la internacionalización de la economía, el manejo de la agenda energética y la modernización del Estado.

Estaban pidiendo encuesta de favorabilidad … se les tiene:



El Tigre es el personaje con mejor imagen en Colombia. Primer mes de la Patria Milagro.@atlas_intel pic.twitter.com/bN2nxF3F5u — Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) September 10, 2026

Sin embargo, los dos líderes de la oposición, el expresidente Gustavo Petro (42 %) y el senador Iván Cepeda (42 %), se ubican en tercer y cuarto lugar, respectivamente, en los resultados de esta encuesta. Ambos han estado implicados en la reorganización del Pacto Histórico como la principal fuerza de la oposición, siendo Petro la voz principal de esa colectividad.

En el Congreso Daniel Briceño (40 %) es el mejor valorado, teniendo además una valoración negativa de solo el 25 %, la menor en todo el listado sobre los 18 personajes encuestados por Atlas. Iván Duque (36 %), Sergio Fajardo (33 %) y Álvaro Uribe (32 %) fueron los otros actores políticos que superan la barrera del 30 % de imagen favorable de acuerdo con esta encuesta.

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Ficha técnica

La encuesta realizada por AtlasIntel fue realizada a través de una metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). Fueron en total 1.904 encuestados por esta firma brasileña y se realizó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. Esa medición no logró comprender una de las citas más importantes para el jefe de Estado con Marco Rubio, Secretario de Estado de EE. UU. que visitó Barranquilla. La encuesta convocó a adultos mayores de edad y tuvo una participación de 51,5 % de mujeres y 48,5 % de hombres.

Ficha técnica encuesta de favorabilidad AtlasIntel. Foto: Captura de Pantalla

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