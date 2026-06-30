“Hay una carrera por la adjudicación de contratos y mucha corrupción”: Rodrigo Lara

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, le dejó un mensaje a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Estamos esperando, incluso todos en Colombia, resultados”. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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¿De qué forma se traducirá la victoria del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en acciones de gobierno y legislativas?

Abelardo de la Espriella llegó al poder liderando un gran movimiento popular. Es decir, esta no fue una campaña convencional, ni común ni corriente. Aquí hubo un despertar, una movilización masiva del pueblo colombiano que permitió derrotar al Gobierno, a su burocracia, al uso abusivo de los recursos públicos, a un presidente en ejercicio haciendo campaña y a un sindicato de grupos criminales organizados para ayudarle básicamente al proyecto de la paz total.

¿Ya tienen alguna agenda para llevar al Congreso?

Solo el pueblo colombiano, detrás del liderazgo de Abelardo y de José Manuel Restrepo, nuestro vicepresidente, podía derrotar a todas esas estructuras y al mismo tiempo derrotar a los partidos tradicionales que estuvieron en otros proyectos. Entonces, toda la agenda legislativa, todo el proyecto de gobierno que se desarrollará en el Congreso de la República, deberá partir de ese principio y tener en cuenta esa realidad.

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¿Cómo se dará el diálogo con los partidos sobre los que el propio mandatario electo ha dicho que no podrían hacer parte directa de su mandato?

En una democracia tiene que haber básicamente capacidad de hacer en el Legislativo; es decir, tiene que haber mayorías claras a favor de un gobierno. De lo contrario, pues es imposible gobernar. Lo que hemos observado por parte de algunos sectores políticos es una decisión unilateral y voluntaria hacia el apoyo de esas iniciativas del gobierno de Abelardo de la Espriella. Y eso pasa porque son sectores y fuerzas que entienden que, más allá de la figura del presidente De la Espriella y de su vicepresidente José Manuel, existe un gran proyecto de naturaleza popular. Es decir, una expresión clara, diáfana, directa y contundente por parte del pueblo colombiano.

¿Todos estos diálogos se harán de forma privada o abierta a la gente?

Nosotros entendemos perfectamente la función legislativa y el rol que cumplen un senador y un representante a la Cámara en términos de representación, porque así lo dicta la Constitución y así lo dicta la realidad electoral. Son personas que tienen origen en una elección y en una expresión legítima del pueblo colombiano. Yo creo que ellos tienen básicamente unos deberes para con sus electores, unos deberes para con sus circunscripciones y eso el gobierno lo entiende y lo respalda. Lo importante es que todo esto sea por encima de la mesa y en absoluta y total transparencia.

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¿Eso cómo se traduce ante la realidad política?

Lo que aquí no va a ocurrir son pactos ocultos o comisionamientos para el acceso a los recursos y a los proyectos del gobierno nacional por votaciones específicas. Aquí todo tiene que ser transparente y se debe hacer sobre la mesa. Paralelamente, vamos a desarrollar unas herramientas anticorrupción muy poderosas.

¿Cuáles son esas herramientas anticorrupción?

Aquí hay unas realidades que deben construirse para aplicarse en la lucha contra la corrupción. Lo primero es que el gobierno nacional necesita ojos en los departamentos. La interlocución del gobierno nacional con las autoridades territoriales está totalmente segmentada, fragmentada. El gobierno nacional parece más una ONG o diferentes ONG’s para las interacciones regionales, que un gobierno unívoco y claro a la hora de expresarse ante las entidades territoriales y las poblaciones de los departamentos. Ahí vamos a constituir unos delegados del gobierno encargados de coordinar aspectos de seguridad, de información regional, de inteligencia, de interlocutar con entidades territoriales y de revisar actos administrativos que puedan estar viciados de ilegalidad para analizarlos inmediatamente. Y se encargarán también de coordinar al Estado central con el territorio.

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¿Cuál será la base institucional para aplicar esa lucha contra la corrupción?

En segundo lugar, vamos a crear un bloque de búsqueda anticorrupción adscrito al presidente de la República. Colombia está dotada de órganos de control que son externos a la administración del orden nacional. Necesitamos ser los primeros, desde el gobierno nacional, en detectar los actos de corrupción. Ese bloque de búsqueda anticorrupción se va a apoyar en un cuerpo de inspección transversal de las administraciones del orden nacional, que son cargos de confianza y de libre nombramiento y remoción por parte del señor presidente. Y, por último, vamos a vincular a la población. Este es un movimiento popular, por lo que la población debe ser la primera llamada a revisar y a monitorear las obras de las que la gente es beneficiaria. Ese tema de los elefantes blancos que se abandonan sin supervisión alguna va a cambiar. Vamos a tener a la población vigilando sus propias obras con el apoyo de la oficina anticorrupción y del Ministerio del Interior. Nos vamos a tomar muy en serio el mandato popular que nos dio el pueblo colombiano.

¿Ya hay entidades en análisis del gobierno entrante bajo esos preceptos anticorrupción? El vicepresidente Restrepo habló de la Cancillería y de la Unidad Nacional de Protección…

En todos los gobiernos ha habido escándalos y casos de corrupción, pero en este gobierno, el saliente, han brillado por ser absolutamente escatológicos. Lo que hemos observado en la UNGRD y en otras entidades ha sido absolutamente grotesco. Y estamos viendo que en este momento el gobierno está corriendo para contratar masivamente a recomendados políticos en entidades y para adjudicarles licitaciones. Estamos muy preocupados con lo que estamos viendo en el Ministerio de la Defensa; no tiene ninguna presentación que se ejecuten gastos por valor de casi COP 13 billones a las carreras. Eso hay que revisarlo y por simple decencia y respeto por el pueblo colombiano, eso lo debe mirar el gobierno que acaba de ser elegido por el pueblo colombiano.

¿Son las únicas entidades?

También vemos que en la Aerocivil se habla de un contrato de COP 75.000 millones para ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca. Hay una carrera por la adjudicación de contratos y mucha corrupción. Todo esto tiene que mirarse como corresponde, como lo exige el pueblo colombiano, con criterio de auditoría forense. Por eso vamos a incluir elementos de auditoría forense, naturalmente, en toda esta transición. Es necesario y lo pide el pueblo colombiano.

¿Eso llevaría a indagaciones de carácter penal o disciplinario en caso de que se encuentre sustento para dar ese paso?

Por supuesto, donde hay corrupción hay delito.

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¿Cómo recibe el gobierno entrante el proceso para elegir al próximo Contralor en un Congreso con el cual usted será el interlocutor?

Si sabemos que el Congreso ha llevado a cabo todo el proceso que dicta la ley para la elección del Contralor General de la República. ¿Nosotros qué queremos? Que llegue, como dice el presidente Abelardo de la Espriella, “leña gruesa”. Queremos que llegue gente buena; no tiene que ser un subordinado del gobierno. Aquí de verdad, como les dije, este es un movimiento popular y tenemos un mandato popular y lo vamos a honrar. Los colombianos se van a sentir orgullosos de la gestión de este gobierno y para eso tenemos que escoger a los mejores. No necesitamos órganos de control de bolsillo, necesitamos gente buena que llegue allí.

Usted estuvo en los diálogos con las altas cortes, ¿habrá un escenario similar con la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Como se pudo observar por parte del presidente de la República, después de recibir la credencial su primer desplazamiento fue a las altas cortes, donde está la cabeza de la rama jurisdiccional. Nosotros estamos abiertos a dialogar. El diálogo hace parte de la función de gobierno. Aquí escucharemos a todos los actores de la institucionalidad. Yo estoy dispuesto, en lo personal, a escuchar, a oír y a fijar posiciones.

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¿Eso incluye a la JEP?

Yo no tengo en lo personal ningún problema en escuchar cualquier posición. Es mi rol como interlocutor político del gobierno. Este es un gobierno que respeta la separación de poderes y el Estado de Derecho. Eso sí, nosotros estamos esperando, incluso todos en Colombia, resultados por parte de la JEP. El elemento de verdad, naturalmente, es importante en el marco del cierre de conflictos de esta naturaleza; pero el elemento de justicia retributiva también lo es. Y me parece que en materia de justicia retributiva, en materia de sanciones ejemplarizantes contra delincuentes de lesa humanidad, particularmente en lo que tiene que ver con las FARC, no hemos visto sanciones que dejen satisfecho al pueblo colombiano.

Ministro, sus críticos dicen que usted viene de la misma clase política tradicional que el gobierno entrante dice que mantendrá al margen. ¿Qué les responde?

Los nunca son los que nunca han hecho parte de un sistema nocivo. El sistema de los de siempre es vivir de la teta del Estado, es llegar a posiciones públicas y enriquecerse con mermelada, con privilegios, con información privilegiada, como ocurre. En mi caso, yo he estado particularmente en dos ocasiones en el Congreso de la República y mi paso ha sido, si me permite decirlo, ejemplar. Primero, por la agenda legislativa. A mí francamente no me gusta, pero pues me toca hacerlo. Yo no conozco congresistas que tengan una cosecha propia, porque usted se puede subir en cualquier proyecto de ley y suscribirlo, pero que haya sido creado desde cero con una agenda legislativa como la que yo he producido en todos los ámbitos no hay. Y, en segundo lugar, yo nunca entré en el sistema del enriquecimiento en cargos públicos. Yo salí más pobre tal vez de lo que era cuando entré y me ha tocado salir a trabajar inmediatamente.

¿Usted se reconoce como uno de “los nunca”?

En el medio de los que han podido desempeñar cargos de dignidad y de representación popular, he sido indiscutiblemente un nunca frente a los de siempre que hacen más de lo mismo y que hoy reciben todo el repudio de los colombianos. Por eso, tengo una hoja de vida limpia, intachable, y eso me hace sentir orgulloso de lo que ha sido mi trabajo, mi servicio público. Nunca he vivido de la teta del Estado.

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