“Delincuente que no se someta, será dado de baja”: De la Espriella habló desde Barranquilla

Abelardo de la Espriella y la cúpula militar. Foto: Presidencia

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En un nuevo día de agenda desde la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, Abelardo de la Espriella dio a conocer este jueves la nueva cúpula de la fuerza pública y, además, se refirió a su apuesta de paz y seguridad. Junto a los oficiales que comandarán el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el jefe de Estado aseguró que no habrá territorio vedado para la presencia del Estado.

“Que nadie se equivoque, esta cúpula vendrá a combatir el crimen en todas sus manifestaciones. No habrá un metro de la geografía nacional que no sea patrullado por nuestras fuerzas. No habrá delincuente que se pueda burlar del Estado y del Gobierno y seguir sometiendo a nuestra sociedad”, explicó.

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De acuerdo con el mandatario, su administración garantizará la paz, pero no a través de negociaciones en las que, según su visión, se “arrodilla” al Estado. “La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la paz de la patria milagro, en donde se premia al que trabaja y se persigue sin consideración al que desafía la ley y comete delitos”, dijo.

En este punto, el presidente De la Espriella recordó, como lo ha dicho desde la campaña, que en su gobierno está la puerta abierta al sometimiento a la justicia, pero que quienes no tomen ese camino serán dados de baja. “Es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley”, aseguró. A renglón seguido, manifestó que asumirá las responsabilidades políticas de “ejercer la fuerza de las armas del Estado”.

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Esta es la nueva cúpula militar, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella

Este jueves, el mandatario confirmó el regreso al servicio activo del general Erick Rodríguez Aparicio, quien asumirá como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. El nombramiento se produce meses después de que el oficial fuera apartado de su cargo durante la administración de Gustavo Petro.

El general Carlos Carrasquilla asumió como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, con lo que se convierte en la segunda línea de mando del Comando General. Por otra parte, el general José Bertulfo Soto, hasta ahora al mando de la Quinta División, queda como nuevo comandante del Ejército Nacional. Es administrador de empresas y tiene una maestría en Defensa y Seguridad cursada en Washington.

El mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, con 36 años de servicio, asumirá como el nuevo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Y el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla será el nuevo comandante de la Armada Nacional, cargo para el cual venía desempeñándose como jefe de Planeación Naval de la Institución.

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