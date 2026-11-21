El presidente Abelardo de la Espriella volvió a enfilar críticas contra el Acuerdo de Paz —que cumple 10 años este 24 de noviembre— y cuestionó los "incumplimientos en la entrega de bienes" a las víctimas, así como "graves deficiencias en su recuperación y administración". El mandatario habló desde Medellín en un evento de entrega de cartas indemnizatorias administrativas y judiciales, y desde allí también habló sobre los recortes para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de presuntos hechos de corrupción en la Unidad de Víctimas.

"Colombia, queridos compatriotas, ha escuchado demasiados discursos sobre la paz y la reconciliación, pero hay una pregunta que hoy nos debemos hacer: ¿Cuánto han aportado realmente quienes cometieron esos crímenes para reparar a sus víctimas? Los victimarios tienen que responder ante la justicia y contribuir con sus bienes a la reparación. Haber firmado acuerdos o haberse desmovilizado no libera a los victimarios de sus obligaciones. Tampoco pueden pretender que el pueblo colombiano asuma toda la carga económica de sus crímenes", señaló el jefe de Estado desde Antioquia.

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En su intervención, De la Espriella reconoció que ha sido "profundamente crítico" del Acuerdo de Paz y en ese punto precisó que una de sus objeciones ha sido "la insuficiente reparación material de las víctimas" de las Farc. Agregó que diez años después de que se haya firmado, "los resultados siguen muy lejos de la magnitud de los daños que causaron" y recordó que la Contraloría "ha denunciado incumplimientos en la entrega de bienes y graves deficiencias en su recuperación y administración".

"La distancia entre lo inventariado y lo efectivamente recuperado exige explicaciones y responsabilidades. Mi gobierno utilizará todos los instrumentos legales para perseguir los bienes de los victimarios, sin excepciones, para ninguna organización terrorista y destinar esos recursos para reparar a las víctimas. No aceptaré que los responsables de tantos crímenes sigan escondiendo y disfrutando de sus fortunas porque esa plata es de las víctimas de la violencia en Colombia", indicó. Y añadió que de las 10 millones de personas inscritas en el registro único de víctimas, solo dos millones han recibido indemnizaciones.

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En esa parte, el jefe de Estado se refirió a la JEP, cuyo monto asignado para 2027 fue recortado en el presupuesto presentado y decretado por el actual Gobierno. De la Espriella dijo que la jurisdicción "no ha servido para nada más que para crear burocracia y para que sus miembros viajen y tengan grandes equipos", comentarios que desde la bancada oficialista han respaldado. Frente a declaraciones similares, a las que se suma la petición del cierre anticipado de la JEP, el presidente de esa instancia, el magistrado Danilo Rojas, ha advertido que se trata de un "riesgo constitucional"

"Yo le diría al presidente De la Espriella que en este tema de paz y seguridad es bueno distinguir tres escenarios. El escenario del proceso de paz que culminó con el Acuerdo de 2016, el escenario de la paz total (que fue la política del expresidente Gustavo Petro) y el escenario de su política de seguridad y paz, que es el sometimiento. Pediría que, concentrándose el Ejecutivo actualmente en esa política, nosotros podamos concentrarnos más fácilmente en la política de paz que culminó con el Acuerdo", afirmó en entrevista con El Espectador.

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El mandatario, quien desde campaña lanzó críticas al Acuerdo, aseguró que "la reparación de las víctimas no puede convertirse en una bandera ideológica ni utilizarse para obtener ventajas electorales". Incluso, señaló que en su gobierno encontraron presuntas irregularidades en contratos con "sumas escandalosas" en la Unidad de Víctimas, especialmente en una entidad que primero tuvo el nombre de EduRed y luego se convirtió en Aldesarrollo.

"Según los informes que he recibido y que ya están en poder de las autoridades, el valor contratado pasó de COP 674 millones en 2020 a más de COP 130 mil millones en 2026. Es una barbaridad. mientras miles de víctimas esperaban sus indemnizaciones, las contrataciones con esa entidad crecían de manera descomunal. Pura corrupción, que nadie se llame a engaños. (…) Y si hubo corrupción, que estoy seguro que la hubo, que los responsables respondan ante la justicia y terminen en la cárcel, porque es terrible", apuntó.

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