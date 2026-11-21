Quien se convertirá en líder de una misión diplomática de Colombia en el exterior viene de apoyar al actual mandatario en campaña y se ha reunido con él en la sede presidencial alterna en Barranquilla (Atlántico)….

Otro nombre de la "clase política tradicional" llegará al servicio diplomático del presidente Abelardo de la Espriella. El excandidato al Senado por Salvación Nacional José Miguel Santamaría Uribe ya subió su declaración de conflicto de intereses a las bases de datos públicas para convertirse en embajador, como conoció El Espectador .

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Quien se convertirá en líder de una misión diplomática de Colombia en el exterior viene de apoyar al actual mandatario en campaña y se ha reunido con él en la sede presidencial alterna en Barranquilla (Atlántico). Además, en varias de sus columnas y en redes sociales ha defendido las posiciones del actual Gobierno.

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Tuve la oportunidad de reunirme hoy con el presidente @ABDELAESPRIELLA en Barranquilla. pic.twitter.com/ncVB6gV5qg — José Miguel Santamaría Uribe (@SANTAMARIAURIBE) November 6, 2026

En 2022, Santamaría fue candidato al Senado por Salvación Nacional, el partido que lidera el senador Enrique Gómez. Esa colectividad funciona actualmente como el "brazo legislativo" del Gobierno y lo coavaló en la campaña presidencial. Incluso, actualmente está a la espera del guiño de Consejo Nacional Electoral (CNE) para fusionarse con Defensores de la Patria, que inició como un movimiento de firmas, pero que actualmente ya tiene calidad de partido.

Previamente, se había lanzado por el Centro Democrático al Senado, pero tampoco logró la votación suficiente. Su hijo, José Miguel Santamaría Barvo, fue electo edil de Chapinero, en Bogotá, por la colectividad uribista para 2019.

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Los documentos que subió a bases de datos públicas acreditan que hace parte de juntas o consejos directivos de La Bifería, Ruyda, Deltacredit y Ergenia. Además, cuenta con acciones en Gestora Inversiones S. A. S., Bunkuase S. A. S., Riyda S. A. S. y en sociedades en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

¿Quiénes más llegarán a embajadas?

Esta semana también se confirmó el aterrizaje del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en la embajada en Perú. Su hoja de vida se subió en la página de aspirantes de la Presidencia, aunque inicialmente iba a ser su esposa, la exsenadora uribista Thania Vega de Plazas, la que ocupara ese cargo. Incluso, ya tenía el beneplácito.

El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. Foto: Andrés Torres

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“El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años. Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país”, aseguró el jefe de Estado cuando se supo del proceso que llegó a Estados Unidos después de que las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán interpusieran una demanda contra Plazas Vega.

En su hoja de vida acredita un título profesional como administrador de empresas y en Ciencias Militares, así como una especialización en Gestión Pública. En 2015, fue absuelto de una condena de 30 años por la desaparición forzada de 12 personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Previamente, pasó ocho años en prisión y en su experiencia profesional detalla que fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes; profesor de la Universidad de la Sabana; analista asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores; gerente general de Consimex S. A. S. y fungió como ministro plenipotenciario en la Cancillería.

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