La petición desde la Casa de Nariño para extraditar a un exmandatario, como reacción a un discurso en Cali que pedía la renuncia del jefe de Estado, sacudió al país político en solo 12 horas. Entre la intensidad de un Abelardo de la Espriella monitoreando las marchas que convocó Gustavo Petro y una campaña que se comenzó a calentar anticipadamente, las dos fuerzas que protagonizan el debate electoral apuntan a territorios pendulares, a regiones donde su poder está en disputa en 2027.

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El choque más fuerte entre los dos líderes políticos se originó en las marchas del 19 de noviembre, al punto que ese día los dos coincidieron en una ciudad que las fuerzas que los rodean quieren controlar. Ese día, Petro –desde el Parque La Retreta de Cali– dijo que “Abelardo renuncie, tiene que ser la consigna del pueblo colombiano”. La respuesta fue contundente y llegó con nombre propio: “Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y, ojalá, encarcelarlo”.

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El presidente Abelardo de la Espriella le habló directamente al exmandatario Gustavo Petro y aseguró que “no [va] a permitir que promueva un golpe de Estado”. Además, aseguró que hay competencia de la justicia estadounidense para adelantar indagaciones en torno a su antecesor en… pic.twitter.com/5f1lb85G8r — El Espectador (@elespectador) November 20, 2026

Este choque entre De la Espriella y Petro es un punto de partida para lo que va a ser la campaña, con una Casa de Nariño que quiere que los partidos que sustentan a quien hoy la lidera extiendan su poder en las regiones del próximo año, bajo la promesa de la descentralización que llevó al presidente a la Presidencia. En contraste, hay una oposición que, con el liderazgo del Pacto Histórico, busca figuras en los territorios y en las calles para recuperar parte de la fuerza que perdió en las elecciones pasadas.

Este pulso entre esa derecha y esa izquierda se desarrolla en momentos en que el país discute sobre la necesidad de una ley de ajuste fiscal, de la erosión que tiene el erario heredado de la anterior administración. El articulado incluía una serie de impuestos que, debido a la presión de parte de la coalición oficialista y de la oposición, tuvieron que reversarse.

Eso –en todo caso– no frenó las marchas en las que Petro terminó pidiendo la salida de De la Espriella, y el jefe de Estado contestando con más fuerza. Aunque el mensaje del exmandatario fue calificado como “golpista” por el presidente, desde el Pacto Histórico no lo ven como una insurrección.

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El senador Kevin Gómez le dijo a El Espectador que no hay “ni una sola posibilidad de que ese llamado sea interpretado como golpismo”. Agregó que es solo una invitación a la movilización social con más constancia. Pero en la otra orilla desmienten esta tesis. El representante Jaime Arizabaleta (Centro Democrático) le ratificó a este diario que “sí es una actitud golpista y es un delito, y ese tipo de comentarios es inadmisible”.

De la Espriella, al hablar de extradición, se sustentó en la inclusión de Petro en la llamada “lista Clinton”, así como en las denuncias que su Gobierno justificó ante la Fiscalía del posible uso de contratos públicos a cambio de servicios sexuales. A esto se le suma la presunta utilización irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para intentar incidir en las presidenciales de este año. Estos y otros temas han sido la punta de lanza de la Casa de Nariño en el enfrentamiento con una oposición que sortea grietas internas por estos mismos hechos.

Ante esta declaración del jefe de Estado pidiendo que Washington extradite al líder de la oposición, desde las toldas de la izquierda tienen diferentes lecturas. El senador Iván Cepeda, quien también fue mencionado por el mandatario en las declaraciones sobre el supuesto “golpe de Estado”, afirmó que “si a alguien tienen que investigar las autoridades de Estados Unidos, es al socio y amigo de narcotraficantes, y ciudadano estadounidense, Abelardo de la Espriella”.

‘BARBIE’, ‘BOLICHE’ Y DE LA ESPRIELLA



Si a alguien tienen que investigar las autoridades de EEUU es al socio y amigo de narcotraficantes, y ciudadano estadounidense, Abelardo de la Espriella.



Él lo sabe bien. Por eso está con angustia y desespero. Tranquilícese. Calme el… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 20, 2026

Reafirmando esa tesis, el legislador Gómez dijo que las acciones oficialistas son parte de una supuesta “persecución y del miedo que le tiene De la Espriella a Petro”. Añadió que, desde su óptica, lo que se pretendería es “generar miedo” para “frenar la movilización”.

Y aquí vuelven a responder las fuerzas que apoyan al jefe de Estado. El representante Santiago Castro (Centro Democrático) aseguró que todo lo dicho por Petro es “un llamado abierto a desconocer el resultado electoral”.

Los movimientos de De la Espriella para enfrentar a la izquierda que usa las calles como su escenario no se reducen a simples advertencias. No solo firmó el decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 para darle más espacio de maniobra al ESMAD cuando exista sospecha de violencia durante unas manifestaciones, sino que tiene a parte de su gabinete organizando “dosieres” sobre la posible corrupción de Petro, incluso con nexos en territorio extranjero.

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Las medidas que muestran a un presidente con una mano dura también se reflejan en su equipo ministerial. La misma noche en que envió su mensaje a su antecesor en Palacio, De la Espriella les envió una carta a todos sus ministros en la que reiteró la línea con la que quiere que manejen sus sectores y las decisiones que tendrán que tomar en relación con gremios, medios de comunicación y “los de siempre”.

Incluso, ese mismo 19 de noviembre, acudió al operativo de captura de una mujer señalada de terrorismo urbano que estaba en las marchas de Cali y notificó: “Que nadie se equivoque, esto no es lucha por ningún derecho, ni están detrás de ayudar a la gente; están detrás de destruir a Colombia”.

¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ EL RECREO! ¡EL PESO DE LA LEY LES CAE CON TODA LA FUERZA DEL ESTADO!



Aquí tienen a Jorge Galvis Rodríguez, alias “Barba Chivo”, trasladado desde Cúcuta hasta la cárcel La Picota, bajo estrictas medidas de seguridad de nuestra Policía Nacional y las… pic.twitter.com/Z3kDQBJGeJ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

Este tipo de mensajes llegaron a un departamento que guarda relación con su estrategia electoral desde antes de ser presidente. De la Espriella cerró su campaña en Buga (Valle del Cauca), se posesionó en Cali y ahora le muestra los dientes a la izquierda en la ciudad donde cuenta con una gran fuerza electoral.

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Para el representante Jaime Arizabaleta, el jefe de Estado “siempre ha estado pendiente de esta zona en el país. Petro ahora quiere volver a Cali, porque la ciudad fue el epicentro del estallido social”. Sin embargo, cree que en la capital vallecaucana se necesita un relevo generacional: “la derecha en Cali tiene que dejar de ser una derecha elitista, tiene que ser una derecha de barrio”.

Aunque este trabajo no será fácil, el legislador Castro reconoce que “la izquierda nos lleva una ventaja” frente a conseguir candidatos para las elecciones regionales de 2027. Y para poder evitar las intenciones del petrismo de tomarse el suroccidente, impulsarán un relato que muestre como la administración anterior tuvo “el mayor incumplimiento” en su ciudad.

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Esto podría abrir la posibilidad de unirse entre Defensores de la Patria, La U y el Centro Democrático, aunque en medio de los desplantes del presidente sobre los partidos de Gobierno, Castro aseguró que “nosotros no vamos a rogarle a nadie, así sean del partido del presidente de la República. No vamos a aceptar ni a tolerar imposiciones, ni amenazas, ni malos tratos”.

Esta incertidumbre en la derecha caleña se ve por las estructuras que Petro ha impulsado desde hace varios años, que tienen sonando a personajes como Alexander López para suceder a Dilian Francisca Toro en la gobernación o a varios candidatos como Francia Márquez, Jorge Iván Ospina o el empresario Andrés Lozano para suceder a Alejandro Eder en la alcaldía.

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Varios de estos candidatos y sus círculos estuvieron presentes en las manifestaciones del jueves junto a Petro, que, según el senador Gómez, en las calles era percibido como “un artista de rock”. Describió que al llegar “la gente se le tiraba; los caleños aman a Gustavo Petro. Cali y el Valle del Cauca son progresistas, petristas y la intención era acompañar al pueblo en esta gran manifestación”.

“Firmes por la Patria dicen, pero la patria que tienen en su corazón son los Estados Unidos” – @petrogustavo.



Para el ciudadano norteamericano Abelardo, Colombia parece tener precio. Pero nuestra soberanía, nuestros recursos y el futuro de nuestro pueblo no están en venta.



No… pic.twitter.com/PO02dftSey — Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) November 20, 2026

Esto muestra a un Petro que desafía la Casa de Nariño —tal como lo hizo Álvaro Uribe contra Juan Manuel Santos en 2014— mientras busca los departamentos pendulares que le podrían ayudar a recuperar el poder en las próximas elecciones, al centrar su estrategia en el suroccidente, la Costa Caribe y Bogotá, donde empieza a mover sus candidatos para las consultas internas que sucederán en mayo de 2027.

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En esta disputa que se extiende a otras regiones del país, la clase media juega un papel preponderante para conseguir los votos en departamentos pendulares. Desde la derecha, el representante Arizabaleta asegura que la elección de De la Espriella fue pavimentada por el apoyo de los estratos 3 y 4, una suerte de espejo con “el fenómeno de Uribe en su mejor momento”.

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Del otro lado, el senador Duvalier Sanchéz (Alianza Verde) cree que hay un limbo entre “los ricos se asocian en grandes gremios” y las clases más populares que cuentan con “sindicatos y un partido como el Pacto Histórico que les representa”, dejando a la clase media en un limbo “sin política y sin voces”.

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A once meses de que abran las urnas de unas elecciones que medirán la gestión del presidente De la Espriella, las dos fuerzas que se disputan el poder utilizan sus armas más contundentes para convencer a sus simpatizantes. Desde la izquierda intentarán llevar sus marchas a una escala mayor, especialmente en territorios donde cuentan con favorabilidad; y en la derecha presentarán más denuncias contra sus opositores mientras la administración empieza a mostrar resultados tangentes en las regiones que buscarán tener de su lado para extender su fuerza más allá del jardín de la Casa de Nariño.

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