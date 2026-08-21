De la Espriella objetó ley que busca prohibir disminución de requisitos en cargos públicos

Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente Abelardo de la Espriella objetó, por primera vez desde que entró al cargo, una ley que ya había sido aprobada en el Congreso. El objetivo de esta ley, que solo estaba a la espera de la firma de jefe de Estado, es prohibir que se reduzcan los requisitos para acceder a cargos públicos.

Se trata del proyecto de ley 056 de 2024 (Cámara) 245 de 2024 (Senado) con autoría del entonces representante -y ahora senador-, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que fue aprobada tanto en Cámara como en Senado. “Por la cual se prohíbe la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y empresas con participación estatal del orden nacional, y se dictan otras disposiciones”, dice específicamente en la misiva que El Espectador pudo conocer.

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En ese sentido, según el documento publicado en el Diario Oficial, “con fundamento en los artículos 165, 166, 167 y 200 de la Constitución Política, el Gobierno nacional respetuosamente se permite objetar por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el Proyecto de Ley número 056 de 2024 Cámara, 345 de 2024 Senado [...] y, en consecuencia, lo devuelve a la Cámara en que tuvo origen, sin la correspondiente sanción presidencial para que surta el trámite previsto en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992″.

Según el Gobierno esta ley es objetada por inconstitucionalidad e inconveniencia y consta de tres vulneraciones. La primera es la “desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil y coadministración judicial prohibida”, la segunda es la “invasión de competencias del Ejecutivo, petrificación legislativa y vaciamiento de la potestad reglamentaria en el nivel directivo” y la tercera es la “subjetivización del empleo público, desconocimiento del debido proceso, tipicidad y dosimetría disciplinaria”.

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Además aseguran que esta normativa resulta “manifiestamente inconveniente para la gestión pública, la eficiencia administrativa y las del Estado colombiano”.

“El legislador incurre en una grave extralimitación competencial cuando pretende imponer una prohibición rígida e inmutable de ‘no disminución de requisitos mínimos” hacia el futuro, incurriendo en una autoatadura o petrificación legislativa inadmisible’, asegura el Gobierno. Y agrega: “En el régimen constitucional colombiano, una ley no puede despojarse a sí misma de su facultad futura de reformar o flexibilizar criterios normativos, ni puede cercenar la potestad reglamentaria del Presidente para ajustar los requisitos a las dinámicas del Estado”.

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