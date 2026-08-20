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“El control fiscal se ejercerá sin sesgos y ni distinción del color político”: Jorge Laverde

El contralor electo, Jorge Laverde, aseguró que la entidad que estará a su cargo desde el próximo jueves supervisará a fondo el uso de los recursos destinados a la reconstrucción de varias regiones tras el terremoto del 10 de agosto. Se comprometió a mantener distancia del Congreso que lo eligió y en el que trabajó los últimos 12 años. ¿Cómo actuará frente a la administración del presidente Abelardo de la Espriella?

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Redacción Política
21 de agosto de 2026 - 02:14 a. m.
Elegido por el Congreso de la República como nuevo Contralor General de la República
Elegido por el Congreso de la República como nuevo Contralor General de la República
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Hay riesgos sobre el uso de los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto?

La atención a una emergencia no finaliza cuando se remueven los escombros. Por el contrario, ahí comienza la obligación ética y legal más apremiante para el Estado. Desde la perspectiva del derecho público y la fiscalización superior, los recursos destinados a la reconstrucción deben ser auditados bajo una traza de tiempo real. No podemos permitir que la contratación de urgencia manifiesta se transforme en una patente de corso para eludir los...

Por Redacción Política

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