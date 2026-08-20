“El control fiscal se ejercerá sin sesgos y ni distinción del color político”: Jorge Laverde

Elegido por el Congreso de la República como nuevo Contralor General de la República
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
¿Hay riesgos sobre el uso de los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto?
La atención a una emergencia no finaliza cuando se remueven los escombros. Por el contrario, ahí comienza la obligación ética y legal más apremiante para el Estado. Desde la perspectiva del derecho público y la fiscalización superior, los recursos destinados a la reconstrucción deben ser auditados bajo una traza de tiempo real. No podemos permitir que la contratación de urgencia manifiesta se transforme en una patente de corso para eludir los...
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