“El control fiscal se ejercerá sin sesgos y ni distinción del color político”: Jorge Laverde

Elegido por el Congreso de la República como nuevo Contralor General de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Hay riesgos sobre el uso de los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto?

La atención a una emergencia no finaliza cuando se remueven los escombros. Por el contrario, ahí comienza la obligación ética y legal más apremiante para el Estado. Desde la perspectiva del derecho público y la fiscalización superior, los recursos destinados a la reconstrucción deben ser auditados bajo una traza de tiempo real. No podemos permitir que la contratación de urgencia manifiesta se transforme en una patente de corso para eludir los...