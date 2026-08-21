Avanza atención de crisis humanitaria: Restrepo y Lara siguen en las regiones

Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior, Rodrigo Lara. Foto: Ministerio del Interior

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El Gobierno mantiene su atención en la crisis humanitaria desencadenada del terremoto de 7,4 que hace casi dos semanas sacudió al país y deja un saldo de más de 300 muertos. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, continúan recorriendo las regiones afectadas.

En ese sentido, Restrepo visitó los municipios de Ansermanuevo, Roldanillo, Caicedonia y Sevilla. “Hemos encontrado muchas viviendas destruidas, pero también muchas ganas de salir adelante de los vallecaucanos. Identificamos los daños en Ansermanuevo, Roldanillo, Caicedonia y Sevilla. Activamos los planes para poder iniciar la entrega de subsidios de arrendamiento así como las ayudas humanitarias. Este es un esfuerzo entre el gobierno nacional del presidente y los municipales. Vamos a salir adelante”, precisó Restrepo.

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El ministro del Interior posteriormente dio a conocer que, junto a Restrepo, se reunieron con los alcaldes del Baudó en Puerto Meluk y con los nueve alcaldes de la subregión del San Juan en Unión Panamericana.

“La primera tarea ha sido llevar ayuda humanitaria de emergencia al Chocó tras el terremoto”, dijo Lara. Y agregó: “La segunda, antes de iniciar la reconstrucción, es atender una demanda clara y permanente de los alcaldes: materiales para que las familias puedan mejorar y autoreparar sus casas con su propia capacidad de construcción (motosierras, cemento, zinc, tanques de agua, etc.)”.

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“También urgimos reparación rápida de colegios, tabletas y conectividad para educación virtual, un banco de maquinaria para la región y carpas grandes. Trabajaremos con la UNGRD, la Oficina de la Primera Dama y el sector privado. En el Chocó salimos adelante juntos”, finalizó Lara.

Además, en Cali, la capital del Valle del Cauca, donde se presentaron mayores afectaciones y hay un saldo de 150 muertos, el alcalde Alejandro Eder aseguró que se ya cerró la búsqueda de desaparecidos entre los escombros y se ha iniciado la fase de remoción de los mismos para empezar con al reconstrucción.

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Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella dijo: “No nos quedamos en discursos, ante la emergencia seguimos actuamos con medidas de fondo. Articulamos con las compañías aseguradoras el pago inmediato de pólizas, con un plazo de hasta dos años para radicar sus reclamos. priorizando a los sectores más vulnerables y VIS”.

“Formalizamos la Emergencia Económica para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia. Vigilaré personalmente que cada recurso sea administrado con total transparencia y pulcritud. Con el apoyo del empresariado, la Fuerza Pública y la solidaridad ciudadana, avanzamos con firmeza hacia la reconstrucción nacional”, finalizó.

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A las ayudas para mitigar la crisis y a los apoyos de los grandes empresarios del país se sumó anoche el Grupo Bolívar y Davivienda. Así lo dio a conocer la oficina de la Presidencia, quienes aseguraron que se donaron COP 110.000 millones “para apoyar a los afectados por el sismo. Este aporte se suma a la solidaridad del sector privado y la cooperación internacional, en la reconstrucción de Colombia”.

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