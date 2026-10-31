De la Espriella oficializa llegada Ordóñez como ministro del Interior: estos serán sus retos

El exprocurador llegará a la cartera política con una serie de retos inmediatos que comprometen la agenda del jefe de Estado y que tendrá como partida inicial el impulso a la ley de sometimiento en el Congreso. Ese…

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto con el que se oficializa la llegada de Alejandro Ordóñez al ministerio del Interior. El exprocurador asumirá funciones desde el 31 de octubre y toma el cargo que dejó Rodrigo Lara luego de ser cesado en medio de los ruidos por la no aprobación del presupuesto general del 2027.

El exprocurador llegará a la cartera política con una serie de retos inmediatos que comprometen la agenda del jefe de Estado y que tendrá como partida inicial el impulso a la ley de sometimiento en el Congreso. Ese proyecto de ley tiene como límite el próximo 4 de noviembre para ser aprobada por el pleno del Legislativo, razón por la que los motores en el Capitolio se carburan para las jornadas del próximo lunes y martes.

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Con la llegada de Ordóñez también se configurarán algunos cambios dentro del Ministerio del Interior. Por ejemplo, el viceministerio general de esa cartera tendrá la dirección del exsenador Carlos Ramiro Chavarro, quien llega con fuertes conexiones en los partidos Conservador y La U. Reemplazaría a Carlos Eduardo Gechem. Asimismo, María Eugenia Carreño tomaría la oficina de Diálogo Social, en lugar de Jorge Roa Roa.

Ordóñez es una figura con amplio reconocimiento político y llega del seno del gobierno. Y es que hasta la fecha, el exprocurador General cumplía funciones como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (EOA). Sin embargo, con el sacudón que tuvo el gabinete tras la salida de Lara de la cartera política, Ordóñez fue el elegido por el jefe de Estado para tratar los asuntos políticos de esta administración. Los retos trascienden al trato con el Congreso y tocan otras esferas, como el acercamiento del Ejecutivo con las regiones.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto con el que formaliza la llegada de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior. El exprocurador asumirá funciones desde este 31 de octubre.



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Inició su carrera pública como concejal de Bucaramanga y posteriormente ocupó cargos en la rama judicial, hasta convertirse en magistrado y presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, alcanzó mayor notoriedad al ser elegido procurador general entre 2009 (en el segundo gobierno de Álvaro Uribe) y 2016 (en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos). Su reelección en ese cargo fue anulada por el Consejo de Estado al encontrar irregularidades en el proceso de elección. En esa entidad trabajó de la mano con Ilva Miryam Hoyos, actual ministra de Educación, y con la ya mencionada María Eugenia Carreño.

¿Cuáles son los retos de Alejandro Ordóñez?

El nuevo ministro del Interior tendrá un aterrizaje turbulento al mundo político. De forma inmediata tendrá que entrar de lleno en los pasillos del Capitolio para agilizar el trámite de la ley de sometimiento. Ese proyecto ya logró superar sus primeros debates de la mano de Lara (se aprobó justo el mismo día de su salida) y, además, vio como con el interinato de Iván Cancino, ministro de Justicia que asumió funciones en la cartera política, avanzó levemente en la plenaria del Senado.

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Sin embargo, ese proyecto avanza contrarreloj y tiene como fecha límite para su sanción presidencial el próximo 4 de noviembre. Es por ello que Ordóñez tendrán que llegar a la Cámara, para agilizar el trámite de una reforma que pone fin a las políticas de paz total de la anterior administración. El día lunes iniciará la discusión en ese recinto, mientras que el martes 3 el Senado retomará la discusión en el punto que la dejó tras aprobar los primeros cuatro artículos de la ley de sometimiento.

No obstante, otros frentes tendrán que ser asumidos inmediatamente por el ministro. Mientras esa discusión se da en el Capitolio, Ordóñez tendrá que finiquitar los detalles del denominado estatuto antiterrorista que, según ha dicho el Ejecutivo, llegará en los próximos días al Legislativo. Esa propuesta ya tiene numerosos reparos de varios sectores e incluso, la Corte Suprema de Justicia hizo comentarios sobre esta propuesta que también se viene construyendo desde la gestión de Lara en el MinInterior.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que el estatuto antiterrorista, con el que busca crear una lista de organizaciones terroristas, tendrá más de 130 artículos y será presentado el próximo jueves ante el Consejo de Política Criminal.



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Por otro lado, Ordóñez tendrá que asumir la discusión del proyecto de rescate fiscal, con el que el gobierno De la Espriella pretende hacer un ajuste a las finanzas del país en medio de un marcado déficit heredado de la administración Petro. No obstante, ese proyecto que llegó al Congreso el pasado jueves toca rubros sensibles para los colombianos e incluso, aumenta, entre otros muchos, el IVA a productos de la canasta básica, los cigarrillos, el alcohol, microtransacciones en plataformas internacionales o vehículos hibridos.

Según fuentes de este diario en el Legislativo, el proyecto no tuvo una buena acogida y el ambiente se perfila negativo. Es más, las bancadas oficialistas ya alistan severos ajustes a una norma que, de igual forma aseguran, es necesaria. El Centro Democrático, por orden del expresidente Álvaro Uribe, sostendrá una reunión de bancada en la que se presentarán varios ajustes a ese proyecto. Su postura será clave, pues han dicho que no respaldarán un aumento a los impuestos de los colombianos.

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Y en otros frentes que debe tener en cuenta el ministro, está el trato con mandatarios regionales que han buscado el acercamiento con el gobierno central para impulsar proyectos territoriales y fortalecer sus medidas de seguridad. Asimismo, tendrá que seguir con la implementación del decreto que reguló las protestas en Colombia y que entró en vigencia desde mediados de octubre. Esas modificaciones ya fueron demandadas en varias instancias del Estado. Por último, Ordóñez también tendrá que coordinar esfuerzos con los entes electorales para desarrollar el calendario de cara a las elecciones regionales del 2027.

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