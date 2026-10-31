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Giro en políticas de paz de De la Espriella se ratifica ante Consejo de Seguridad de la ONU

Los ajustes a la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz, que seguirá hasta 2027, marcan la postura del Ejecutivo sobre lo firmado en La Habana. Consigna de “no hay paz sin seguridad” se incrusta en el corazón de la Casa de Nariño y se ratifica ante el mundo.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
Giro en políticas de paz de De la Espriella se ratifica ante Consejo de Seguridad de la ONU.
15 votos en pleno respaldaron la petición de dar continuidad al despliegue de esa Misión, pero eliminando de sus funciones la vigilancia a la reforma rural integral.
Foto: Archivo Particular

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El Consejo de Seguridad respaldó la solicitud del gobierno de Abelardo de la Espriella para realizar un nuevo ajuste a la Misión de Verificación al Acuerdo de 2016 que marca un giro en su política de paz y seguridad. 15 votos en pleno respaldaron la petición de dar continuidad al despliegue de esa Misión, pero eliminando de sus funciones la vigilancia a la reforma rural integral que comprende el punto 1 de lo firmado con las Farc. Es el segundo cambio en menos de un año para la delegación que vigila la implementación y con un gobierno que…

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional. SebastianPP21 jsperez@elespectador.com
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