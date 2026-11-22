En el Pacto Histórico hay ruidos internos desatados por la polémica en torno a la representante Luz Verónica Estrada, señalada de presentar títulos falsos. El partido de oposición que lidera el expresidente Gustavo Petro ha solicitado la renuncia de la congresista, que hasta el momento no ha dado señales de inclinarse por esa vía, pero también hay movimientos por otros posibles casos que golpearían a la bancada más grande el Congreso.

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La colectividad evalúa internamente qué hacer con Estrada. A través de un comunicado de la coordinación nacional provisional, se le pidió que dejara su puesto en la Cámara de Representantes y asumiera su defensa ante instancias partidistas y de la justicia; pero la única respuesta que ha dado la representante fue para asegurar que había contratado un abogado y estaría "atenta al llamado de las autoridades".

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"Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos", indicó en su cuenta de X.

Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios @SoyDefensor para mi representación.

Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades. — Veronica Estrada Holguin (@Veronicaho88) November 21, 2026

Sin ninguna sanción a la fecha, está en manos de Estrada la decisión sobre si dejar o no su curul. Pero en la Comisión de Ética también hay movimientos que tendrían implicaciones en el caso y desde esa sala se ha hablado de la posibilidad de pedir la suspensión temporal de la antioqueña. Congresistas que hacen parte de esa célula legislativa le confirmaron a El Espectador que no han sido citados para discutir el asunto, pero habría apoyo para esa medida.

Además, en el partido se anunció que se había convocado a la Comisión Nacional de Ética para este lunes, "con el propósito de asumir el caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales". Pero mientras eso se decide, hay otras figuras del Pacto que enfrentan cuestionamientos por sus títulos académicos. Claudia Romero Nader, representante por Bogotá, inicialmente se habría presentado como administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, pero su nombre no aparece en las bases de datos de la institución. Por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

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Por otro lado, Andrea Vargas, quien tiene asiento en la Cámara por la circunscripción del Atlántico, salió a aclarar su situación académica. En la página oficial de la corporación legislativa aparecía como abogada, pero la congresista señaló que a la fecha es egresada y no graduada de Derecho en la Universidad del Atlántico.

Ante los señalamientos, y el desgaste político que algunos parecen empeñados en librar contra el proyecto del Pacto Histórico.



Soy egresada, no graduada, de Derecho de la Universidad del Atlántico, (o EGRESADA – continuidad académica como lo determina el certificado de mi… pic.twitter.com/qhllJ7uQ3c — Andrea Vargas – PH Atlántico (@AndreavargasBAQ) November 22, 2026

"Cursé y aprobé todo mi plan de estudios antes de ser representante, aún no he obtenido mi título, por asuntos personales. En un par de meses lo recibiré y claro que lo compartiré con ustedes", dijo. Y agregó: "Nunca he falsificado un documento, jamás he tenido contratos con el Estado y mis únicos cargos públicos han sido de elección popular. No usé la investidura de abogada nunca, no fue como me criaron. Yo vengo de organizar procesos sociales y populares y es lo que ha reconocido en mí la gente, a quienes les agradezco la confianza en mi palabra".

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El expresidente Petro no ha hablado directamente sobre ninguno de estos casos, pero este fin de semana sí se refirió a otro tema. A través de su cuenta de X, informó que se había retirado de su esquema de protección carros blindados que ahora son parte del equipo de los escoltas del mandatario Abelardo de la Espriella y de generales de la Policía.

"Al gobierno no le importa un atentado contra mí", apuntó el líder del Pacto.

🚨 ¡QUE NO NOS DEVUELVAN A LA ÉPOCA DEL EXTERMINIO POLÍTICO!



Retirar esquemas de seguridad al expresidente @petrogustavo , su familia y dirigentes del Pacto Histórico pone vidas en riesgo.



Colombia ya pagó con sangre la persecución política. ¡No permitiremos que la historia se… pic.twitter.com/DGoPp6wSmh — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 22, 2026

Actualmente, el exjefe de Estado enfrenta un escándalo por denuncias de presunto direccionamiento de contratos a cambio de favores sexuales y por la presunta utilización irregular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para intentar incidir en las presidenciales de este año. Petro ha negado haber hecho lo primero y ordenado lo segundo, y desde las filas de la colectividad de oposición no ha habido pronunciamientos al respecto.

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