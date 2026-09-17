De la Espriella realizará consejo de seguridad en La Guajira y hará "empalme" con gobernador

De la Espriella ha dicho que recorrerá los 32 departamentos del país y ha hecho énfasis en que el suyo es un gobierno "desde las regiones". Además de ese "empalme" que realizará con los mandatarios…

La gira de "empalmes regionales" que realizó el presidente Abelardo de la Espriella en las semanas previas a su posesión volverá a la agenda del mandatario. Este jueves implementará esa figura en una reunión con el gobernador Jairo Aguilar Deluque y los alcaldes municipales de La Guajira, donde el jefe de Estado aterrizará cerca de las 10:00 a. m.

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De la Espriella ha dicho que recorrerá los 32 departamentos del país y ha hecho énfasis en que el suyo es un gobierno "desde las regiones". Además de ese "empalme" que realizará con los mandatarios guajiros, hará un consejo de seguridad para fijar las prioridades en materia de lucha contra la criminalidad y está previsto que haga anuncios sobre la construcción de la vía hacia la Alta Guajira con miras a fortalecer la presencia estatal en esa región.

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La Defensoría del Pueblo ha alertado por disputas entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en esa zona. El presidente ya había pasado por ahí después de que se confirmara la muerte de alias "Bendito Menor" el pasado 4 de septiembre tras un operativo coordinado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

"Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, aseguró el jefe de Estado. Y agregó: "Hemos venido con la decisión total, con una cúpula militar y policial decidida a defender la honra, vida y bienes de los colombianos, como manda la Constitución y la ley”.

También está previsto que De la Espriella presente el proyecto de la Marina Internacional de Riohacha, un proyecto que cuenta con una inversión de COP 36 millones y que, si bien fue adjudicado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, hasta ahora comienza su construcción. En esa misma vía, el mandatario anunciará su respaldo para modernizar el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla.

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Después de su visita por Riohacha, se desplazará a San Juan del Cesar y visitará la Iglesia San Juan Bautista. Este viernes pasará por Bolívar y ha dicho que cumplirá su promesa de visitar los 32 departamentos en su mandato. De acuerdo con el mandatario, ya "hay 187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios, con una inversión de COP 515 mil millones". Estos proyectos están enfocados en vías, agua potable, recreación, seguridad y salud.

Antes de asumir la Presidencia empeñé mi palabra con los territorios. Hoy, 15 de septiembre, empiezo a cumplirla de frente y con hechos.



Anuncio al país el primer paquete de victorias tempranas: 187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios, con una inversión de 515 mil… pic.twitter.com/WcSJWLHFou — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

"Superada la pausa que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: el milagro de las regiones", afirmó De la Espriella.

El jefe de Estado ha subrayado en que su gobierno irá a todos los territorios y de allí sale parte de la propuesta de las "gerencias regionales" que genera debate por el papel que cumplirán los mandatarios regionales. Esta figura se instaurará con un nuevo paso para la aprobación de proyectos con entidades nacionales, pues para cualquier tipo de iniciativa en una región específica, se necesitará del visto bueno del "gerente" designado. Aunque el Gobierno es claro en que no reemplazarán a los servidores elegidos por voto popular, todavía hay dudas sobre sus alcances.

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