 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estos son los ejes de la política de paz con la que De la Espriella coquetea con EE. UU.

Los ministros Rodrigo Lara, Iván Cancino y Omar Bula encabezan la reestructuración tanto interna como de puertas para afuera de la estrategia para combatir a los grupos criminales. A la “mano dura” que prometió el presidente Abelardo de la Espriella en campaña se sumarán otros proyectos que también serán claves para mostrar el compromiso en la lucha contra las drogas. En 12 meses, la Casa Blanca espera resultados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
16 de septiembre de 2026 – 09:05 p. m.
Los ministros Rodrigo Lara (Interior), Iván Cancino (Justicia) y Omar Bula (Exteriores).
Los ministros Rodrigo Lara (Interior), Iván Cancino (Justicia) y Omar Bula (Exteriores).
Foto: Archivo

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En las horas previas al anuncio de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desplegar los primeros trazos de lo que será su nueva política de paz. Aunque venía de semanas en las que desmontó por completo la “fracasada paz total” de su antecesor, Gustavo Petro, en el Congreso fue donde los ministros encargados de formalizar esos articulados comenzaron a dar pistas de lo que orientará el combate de los grupos criminales.

Eso tendrá tres líneas: la…

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Cancillería

Colombia hoy

Congreso

Donald Trump

Iván Cancino

Ley de sometimiento

Ministerio de justicia

Ministerio del Interior

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido