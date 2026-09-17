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Gerencias regionales de De la Espriella desatan polémica por su alcance: este es el debate

La propuesta está siendo estructurada desde el Ministerio del Interior. Se busca posicionar a un funcionario para tender una línea directa entre el despacho presidencial con gobernaciones y alcaldías.

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Redacción Política
17 de septiembre de 2026 – 06:04 a. m.
AME6094. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/09/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia de su mandatario, Abelardo de la Espriella (c), durante un consejo de ministros donde anunció que su gobierno autorizó excepcionalmente a departamentos y municipios afectados por el gran terremoto del 10 de agosto recurrir al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para atender la emergencia, este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE
El presidente Abelardo de la Espriella durante consejo de ministros en la Casa de Nariño. A su lado los jefes de cartera del Interior, Rodrigo Lara, y Hacienda, Miguel Gómez.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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La apuesta de descentralización del Estado del presidente Abelardo de la Espriella tiene su sustento primario en llevar de forma directa las soluciones a las poblaciones y generar ese cierre de brechas que, para varias regiones del país, representa una deuda histórica. Y para el desarrollo de esa propuesta que impulsó desde campaña, el mandatario ya puso a un grueso de su equipo de gobierno a articular la propuesta con la que tenderá un puente directo entre su despacho con gobernaciones y alcaldías que, bajo el rótulo de gerencias…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • Jose(18935)Hace 15 minutos
    Ya se comenta en los sectores políticos que el único fin es saber que contratos firman las gobernaciones y la alcaldías, y cuales es la comisión que se va llevar De la Espriella, el famoso e institucionalizado "CVY".
  • Edmundo(21591)Hace 20 minutos
    creacion de nuevos gobernadores amigos para gobernar a su antojo. Mas burocracia y corrupcion a la lata. El congreso debe parar a este peligroso payaso!
  • Nelson(11961)Hace 26 minutos
    Propio del autoritarismo, sus emisarios directos. Esto no es descentralizar, es desconcentrar . Y Por qué la capital alterna no puede ser Cali, Bucaramanga, Pasto….? Propuesta "tan chimba" (caprichosa? Negocio Char?)
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 39 minutos
    De la Espriella va a terminar "repartiéndose la marrana" con los "nunca" de los departamentos y los municipios, es decir con los mismos corruptos de siempre pero saltándose a los congresistas para gobernar como soberano en forma directa ya sea desde Bogotá, Barranquilla o donde esté. Tiene ínfulas el enano…
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 42 minutos
    De la Espriella quiere conectar políticamente con los departamentos y municipios en forma directa para acaparar las decisiones a los tres niveles (nacional, regional y local). Su designio dictatorial incluye pasar por encima del congreso y de las instituciones que ya existen y operan en el país.
  • luise(43869)Hace 44 minutos
    Entones acaben el findeter, el aquelarre de alcaldes y de gobernadores, esto es más burocracia y clientela puro
  • Marco(t2vy2)Hace 48 minutos
    ¿O sea que la descentralización es centralizar la administración de las regiones mediante gerentes de la presidencia para que pongan los contratos a dedo? Eso parece.
  • Martha(90800)Hace 59 minutos
    Delegados, como si ya no existieran esas figuras dentro del ordenamiento juríridico. Se nota el desconocimeitno de cómo funciona el Estado colombiano. Amanecieron inventándose el agua tibia.
  • Nerhy(22027)Hace 1 hora
    Ahí tienen su patria milagro. Será que los mandatarios regionales y el congreso se pegan el tiro en el pie, aceptando y aprobando estás medidas??????
  • Alexander Pardo R(qfof5)Hace 1 hora
    Tengan pa que lleven
  • Bucaraflauta(24941)Hace 1 hora
    Eso hizo Palpatine en la galaxia. Poner "gobernadores" a vigilar a todo los mundos. Ahhh, a propósito, los nazis también
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