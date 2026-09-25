Lo que dijo el jefe de Estado es que el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brian Estiven Lizarazo Torres, ambos de la Policía Nacional, fueron atacados por integrantes del grupo narcotraficante cuando se movilizaban por zona rural de Ábrego.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó este viernes el asesinato de otros dos uniformados, el cual fue perpetrado por estructuras del ELN que criminalizan varios territorios de Norte de Santander.

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De la Espriella rechazó asesinato de dos policías en Norte de Santander y culpó al ELN

“En la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del grupo narcoterrorista Eln. He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano”, enfatizó el mandatario.

La información se conoció en momentos que se desarrolla otro consejo de seguridad en Santa Marta, luego del “paro armado” que ordenó en esa ciudad otra estructura criminal llamada Comandos de la Frontera. Esto se dio luego de que se diera de baja a José Luis Pérez, alias Cholo, uno de sus principales lugartenientes.

La capital del Magdalena está militarizada desde el inicio de esta semana por orden directa del mandatario. Y, así mismo, se planilló para este viernes la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Ecopetrol.

Se trata de Joaquín Gutiérrez, una de las personas de mayor confianza de De la Espriella, quien ahora estará junto a Carlos Suárez –otro de los pocos que le hablan al oído al jefe de Estado– liderando los cambios que el actual Gobierno quiere para la principal estatal petrolera. La ceremonia será en la Quinta de San Pedro Alejandrino.

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