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“Mi Gobierno está decidido a dejar atrás los eufemismos”: mensaje de Colombia ante la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo intervino por 24 minutos ante el pleno de la ONU en Nueva York. El mensaje, construido por el mandatario Abelardo de la Espriella, giró en torno a seguridad, multilateralismo, economía y desarrollo tecnológico. ¿Qué dijo sobre Venezuela?

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Redacción Política
24 de septiembre de 2026 – 09:10 p. m.
NEW YORK (United States), 24/09/2026.- Vice President of Colombia Jose Manuel Restrepo speaks during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
Foto: EFE - LEV RADIN

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Colombia ratificó ante el pleno de las Naciones Unidas las bases sobre cómo es ahora su relacionamiento con el globo. Lo hizo a través de un mensaje de 24 minutos del presidente Abelardo de la Espriella y que fue entregado por su segundo a bordo, José Manuel Restrepo, quien redondeó esta ruta en cinco ejes determinantes: seguridad trasnacional, lucha contra el terrorismo, derechos humanos, fortalecimiento económico y tecnológico y Venezuela.

Las palabras de De la Espriella –leídas por Restrepo– son la radiografía de la conexión que se quiere…

Por Redacción Política

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