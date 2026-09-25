“Queremos contribuir a ese proceso de reforma”: Colombia fijó postura sobre Naciones Unidas

Ahora que ya se sabe que el actual Gobierno no quiere sacar al país de la ONU, como en algún momento lo mencionó el propio De la Espriella en la pasada campaña, hay una hoja de ruta en…

Colombia notificó ante las Naciones Unidas que quiere participar activamente en el proceso de reforma interna en la que está esa organización multilateral. Lo hizo a través del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien a nombre del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, sentó su postura sobre este y otros asuntos ante el pleno de esa instancia global.

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Ahora que ya se sabe que el actual Gobierno no quiere sacar al país de la ONU, como en algún momento lo mencionó el propio De la Espriella en la pasada campaña, hay una hoja de ruta en construcción para saber de qué forma Bogotá entra en esa ecuación de las reformas.

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Más información: "No se ha adoptado ninguna decisión respecto del retiro de Colombia de la ONU": Cancillería

Así lo aseguró este viernes el canciller Omar Bula, quien aseguró que el mundo ya tiene clara la visión del país en “relación al multilateralismo y lo que esperamos de él”.

El ministro de Relaciones Exteriores advirtió que la ONU es “una organización que puede dar mucho más a pesar de que ha contribuido mucho en el pasado a los objetivos del planeta”. Y agregó que “está en medio de un proceso de reforma y queremos contribuir a ese proceso de reforma”.

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Este guiño a la permanencia del país en este tipo de escenarios multilaterales se suma a la designación de Mauricio Gaona como embajador ante Naciones Unidas, quien vienen trabajando en llave con la jefa de la misión diplomática en Washington, María Consuelo Araújo.

De hecho, Restrepo, Bula, Araújo y Gaona lideraron la comitiva colombiana durante los cinco días de agenda en Nueva York por cuenta de la Asamblea General de la ONU.

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A todo esto se suma lo que precisamente esta semana reveló El Espectador. En efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores le dijo a este diarioque “a la fecha no se ha adoptado ninguna decisión respecto del retiro de Colombia". Incluso, se dejó en claro, que al menos hasta ahora, tampoco se alista un retiro de la Corte Penal Internacional (CPI).

“No se ha iniciado, ordenado o proyectado trámite, oficio o notificación alguna dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas con el propósito de denunciar el Estatuto de Roma. En consecuencia, no se ha remitido la notificación escrita prevista en el numeral 1 del artículo 127 de dicho instrumento, disposición que regula el procedimiento para su denuncia por un Estado Parte”, se agregó en un documento oficial al que accedió este diario. La agenda de la delegación colombiana finaliza este viernes y se espera el fin de semana un encuentro directo entre De la Espriella y Restrepo para analizar los resultados de los cinco días en Nueva York.

Colombia habla ante el mundo.



En la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente José Manuel Restrepo, en representación del presidente Abelardo De La Espriella, deja un mensaje claro: un país que no se rinde, que quiere volver a confiar en sí mismo y que invita al mundo a… pic.twitter.com/Rs82MkEZmn — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 24, 2026

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