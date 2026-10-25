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Llega Ordóñez, Suárez muestra poder y De la Espriella ajusta estrategias | La Mesa Redonda

Alejandro Ordóñez llega al Ministerio del Interior con una agenda por definir. Carlos Suárez es el hombre fuerte y vienen más movidas del presidente Abelardo de la Espriella.

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Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella lideró uno de los consejos de ministros en los que se asumió la medida diplomática.
El presidente Abelardo de la Espriella lidera los consejos de ministros para trazar todas las estrategias.
Foto: Archivo

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Fue una semana en la que el Gobierno ajustó el gabinete luego de un revés con el presupuesto durante su debate en el Congreso. El presidente Abelardo de la Espriella removió a Rodrigo Lara del Ministerio del Interior para darle paso a Alejandro Ordóñez, quien esta semana llega a la cartera con una visión mucho más profunda sobre el proyecto político que lidera la Casa de Nariño.

En ese movimiento en el gabinete incidió el estratega y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, lo que permitió que Miguel Gómez se mantuviera en el Ministero de Hacienda.

Más información: Ordóñez alista su estrategia para liderar el Ministerio del Interior de De la Espriella

Ordóñez viene de ser embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras Lara solo sumó 75 días en la cartera política. El movimiento de poder dentro de la Casa de Nariño se mantendrá en el futuro inmediato, pues se quiere dejar un ruta fijada para los primeros 100 días de mandato. Se cumplirán el 15 de noviembre próximo.

Estos pasos, que incluyen un mensaje al Capitolio sobre cómo será la relación desde ahora, tienen en el fondo la intención de influir en el proceso electoral que comenzó a calentarse por las regionales de 2027.

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La oposición también toma nota de los movimientos y prepara su estrategia de respuesta, en la cual está muy activo el Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro.

Vea a continuación este episodio de La Mesa Redonda con el análisis de estos ajustes en el tablero de poder que hay en la Casa de Nariño que lidera el presidente De la Espriella.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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Por Redacción Política

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