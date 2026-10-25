Ordóñez alista su estrategia para liderar el Ministerio del Interior de De la Espriella

El saliente embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entra a consolidar el círculo más fuerte del presidente Abelardo de…

Es cuestión de días para que Alejandro Ordóñez llegue a liderar el Ministerio del Interior. Su arribo a esta cartera estuvo precedido de una dura polémica por la forma en que se dio la intempestiva salida de su antecesor en ese cargo, Rodrigo Lara, aunque el episodio ya entró a los archivos de la discusión política para abrirle paso a la expectativa por cómo será esta nueva gestión en la cartera política.

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El saliente embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entra a consolidar el círculo más fuerte del presidente Abelardo de la Espriella, el cual, como lo reveló El Espectador este fin de semana, será potenciado para consolidar los cuatro años que se avecinan de mandato. Además, tiene el objetivo de darle más fuerza al proyecto político que se autodenomina “patria milagro” en las regionales de 2027.

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Es en ese contexto que los partidos políticos y varias comunidades, incluyendo minorías entre las que está la LGBTIQ+, tienen intención de conocer cómo se dará el relacionamiento. Por un lado, las colectividades aún no tienen clara la construcción de puentes sobre proyectos como la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista, la ley de ajuste fiscal y el plan de desarrollo. Y la razón es que el cambio del encargado del diálogo político llegó luego de un presupuesto que terminó en decreto por un error en el trámite legislativo.

El presidente del Senado, Honorio Enríquez (Centro Democrático), saludó su llegada, al igual que otras colectividades como el Partido Conservador. Y la oposición, en cabeza del legislador Iván Cepeda (Pacto Histórico), la rechazó con vehemencia.

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En medio de todo esto, que incluye la distancia que se dio entre Lara y el principal estratega de De la Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, se comenzaron a ver las fisuras que había desde tiempo atrás.

“Lo apoyé durante todo el tiempo que estuvo y lo único que le deseo al doctor Rodrigo Lara es un futuro brillante, como el hombre que es; es un hombre brillante y un liberal de ideas. (…) El doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del tigre, que fue lo que además nos dio el triunfo en las urnas”, dijo Suárez en diálogo con El Tiempo.

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Las diferencias entre Suárez y Lara fueron notorias y, de acuerdo con fuentes de Palacio, se gestó tras la negativa de llevar al Ministerio del Interior gente más afín al proyecto del jefe de Estado.

“Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, dijo María José Valenzuela, pareja del ya exministro, al confirmar los motivos.

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Esto contrasta con la permanencia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de cuya cartera al final depende el grueso de la discusión del presupuesto. En ese contexto, pese al error de trámite que se cometió y que llevó a expedirlo por decreto con un monto de COP 634,9 billones, el funcionario obtuvo el respaldo de la Casa de Nariño.

Eso se explica, por un lado y como lo contó este diario, por su relación estable con Suárez, a quien en la Casa de Nariño ya algunos califican como “el verdadero poderoso”. Y, por el otro –que es la tesis pragmática–, se asegura que no se podía sacar por el mensaje negativo que les llegaría a los mercados en un momento en que el país busca apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). De ahí que lo salvaran y que el “jalón de orejas” fuera quitarle la vocería sobre ese tipo de asuntos y dársela al vicepresidente José Manuel Restrepo. En todo caso, Ordóñez llegará en cuestión de días y, entre las varias expectativas que despierta, está la conformación del equipo del Ministerio.

Vea este episodio de La Mesa Redonda:

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