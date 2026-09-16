De la Espriella reiteró su intención de gobernar en los territorios: tiene agenda lista

«Antes de asumir la Presidencia empeñé mi palabra con los territorios. Hoy, 15 de septiembre, empiezo a cumplirla de frente y con hechos. Anuncio al país el primer paquete de victorias tempranas: 187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios,…

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró este martes 15 de septiembre que tras avanzar en la contención tras el terremoto del pasado 10 de agosto, empezará a visitar otras regiones para atender sus necesidades. Antes de la tragedia De la Espriella planeaba iniciar su mandato desde La Guajira.

«Antes de asumir la Presidencia empeñé mi palabra con los territorios. Hoy, 15 de septiembre, empiezo a cumplirla de frente y con hechos. Anuncio al país el primer paquete de victorias tempranas: 187 proyectos listos para avanzar en 187 municipios, con una inversión de 515 mil millones de pesos para transformar la vida cotidiana de los colombianos con vías, agua potable, recreación, seguridad y salud», dijo el mandatario.

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Y agregó que, tras superada la pausa por la emergencia «que nos impuso el terremoto, retomamos este ejercicio con un nuevo nombre y una misión aún más grande: El Milagro de las Regiones. Este jueves estaré en La Guajira y el viernes en Bolívar. Y así recorreré los 32 departamentos de la Patria».

«Los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles. Este Gobierno sale de los escritorios y va directamente al territorio, porque es allá donde están las necesidades, las soluciones y la gente a la que nos debemos. Un país se reconstruye paso a paso, municipio a municipio, obra por obra y, sobre todo, con hechos», finalizó.

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Esta cita se da, tras la entrega de la primera vivienda a damnificados en Buenaventura, cuando también aseguró que se inició con las entregas de los subsidios de arrendamiento. Durante su intervención el presidente dio directivas para los funcionarios del Gobierno, nuevas advertencias contra los criminales y anunció más donaciones por parte de empresarios.

«Los recursos tienen que llegar a la familias, las viviendas tienen que construirse, las máquinas tienen que llegar a los territorios y la reconstrucción tiene que sentirse en cada uno de los lugares», expresó el mandatario.

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Y agregó: «Hoy iniciamos en Buenaventura los pagos del apoyo económico temporal para las familias damnificadas por el terremoto, con una inversión superior a los COP 4.062 millones. Son cerca de 3.867 beneficiarios, este apoyo corresponde al primer mes de ayuda para los hogares que perdieron su vivienda o cuya casa fue registrada como no habitable, como consecuencia del terremoto. Y mañana continuamos, vamos a comenzar la entrega de este apoyo en el resto del departamento de Roldanillo, donde destinamos más de COP 772 millones para los para los hogares beneficiarios». El jefe de Estado aseguró que ahora, Buenaventura y Roldanillo, se suman al departamento del Choco y a la ciudad de Cali donde ya iniciaron las entregas de los subsidios.

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