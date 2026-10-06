De la Espriella reunió a sus ministros: discutieron la crisis de agua potable en Santa Marta

El presidente Abelardo de la Espriella reunió a varios de sus ministros en la sede presidencial en Barranquilla para discutir la crisis de agua potable en Santa Marta. El mandatario aseguró que presentarían resultados en las próximas semanas, aunque no dio detalles sobre lo que se discutió en este encuentro de altos funcionarios del Estado.

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En la sala estuvieron presentes los ministros Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Fabio Arjona (Ambiente), Miguel Gómez (Hacienda) y María Nohemí Arboleda (Minas). La consejera de las regiones, Valerie Lafaurie, también asistió al encuentro.

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Reunido con varios ministros de mi Gobierno, revisando de manera directa y detallada la situación del agua en Santa Marta.



Los samarios llevan demasiado tiempo esperando respuestas. Este Gobierno está para resolver.



En 10 días volveré con una solución concreta para Santa Marta.… pic.twitter.com/cAokNX5Rod — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 5, 2026

No es la primera vez que ese tema se discute en el alto Gobierno. El pasado 25 de septiembre, el jefe de Estado descartó el proyecto de plantas desalinizadoras que se había planeado para la capital del Magdalena, bajo el argumento de que no era viable técnicamente. En ese momento, aseguró que se plantearía otra alternativa a la que irían a parar los recursos inicialmente destinados para esa iniciativa: serían cerca de COP 786.000 millones los que estarían en juego para la crisis del agua potable en Santa Marta.

El mandatario cumplió una agenda privada este lunes en Barranquilla. En horas de la mañana, instaló la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en Valledupar (Cesar), donde estuvo acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, y anunció la activación de esa unidad que está integrada por efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. De acuerdo con De la Espriella, "son aproximadamente 1.200 hombres articulados todos con funcionarios de la Fiscalía y agentes de inteligencia e investigación criminal".

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"A los terroristas les digo también con absoluta claridad: seguiré ejerciendo sin vacilaciones mi condición constitucional de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Para eso me eligió el pueblo colombiano y le estoy cumpliendo", aseguró el jefe de Estado. Y agregó: "No hay ninguna inhumanidad en combatir el terrorismo. La verdadera inhumanidad es no combatir el terrorismo. La verdadera inhumanidad es dejar al pueblo a merced de los delincuentes. Esa es mi convicción, esa es mi línea de Gobierno y la voy a defender".

La seguridad tiene rostro: el del campesino que trabaja sin pagar extorsiones, el del comerciante que abre su negocio sin miedo, el de los padres que saben que nadie reclutará a sus hijos y el de cada colombiano que merece vivir sin estar sometido a los violentos.



Por ellos… pic.twitter.com/mpPWoPn48V — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 5, 2026

De la Espriella también se reunió con la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido. Sobre ese encuentro, el jefe de Estado lanzó una pulla contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro y acusó a esa administración de haberse "robado los recursos de los colombianos" " y haber puesto esa entidad al servicio "de los intereses de unos pocos". Esos señalamientos también han salido del ministro de Agricultura actual, Indalecio Dangond, quien criticó el alto número de contratos por prestación de servicios del Ejecutivo pasado en esa cartera. Tanto la exministra de Agricultura Martha Carvajalino como el exdirector de la ANT Felipe Harman han desmentido estas versiones.

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Se espera que el mandatario viaje este martes a Risaralda. De la Espriella ha estado en recorridos por las zonas afectadas por el terremoto y desde varios puntos le han solicitado ponerle el acelerador a las medidas tomadas para atender la crisis.

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