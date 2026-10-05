¿Quiénes son las figuras detrás del nuevo Partido Republicano de María Fernanda Cabal?

"Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar",…

La exsenadora María Fernanda Cabal anunció que liderará una colectividad de cara a las elecciones regionales de 2027 tras haber renunciado al Centro Democrático. La agrupación, que llevará el nombre de Partido Republicano, viene de la Liga de Gobernantes Anticorrupción del fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

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"Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar", precisó Cabal durante el lanzamiento del partido, que tuvo lugar en Santander el pasado sábado.

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A ti, que has dado la cara y te has mantenido firme: te invito a ser militante del Partido Republicano. 🦅🇨🇴



Tenemos convicciones, tenemos partido y mucho por construir.



¡Nuestro camino sigue!



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En entrevista con El Espectador, la política vallecaucana había adelantado que había "recibido propuestas de unos partidos pequeños para hacer una alianza y tener personerías jurídicas" y se encontraba en una negociación que llegó a su punto final hace algunos días. Aunque inicialmente buscó la escisión de la colectividad uribista, no recibió respuesta a su solicitud: "Eso no me va a detener ni tampoco a nuestro movimiento. Estamos pensando en organizarnos en todo el país", dijo en ese momento.

Incluso, Cabal ha sido clara en que uno de sus objetivos principales era no tener "jefes" en la política. Ahora, con este partido, su apuesta es "escoger candidaturas en todo el país, que tengan el perfil que la gente quiere ver como su alcalde, su gobernador, su concejal o su diputado". Eso sí, viene respaldada no solo por sus propias bases, también por otras figuras conocidas en la política.

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Por ejemplo, en el evento de lanzamiento estuvo el senador "Jota Pe" Hernández, quien viene de Alianza Verde. Como la exsenadora, el congresista buscó un "divorcio político" en su propio partido, pero no consolidó las mayorías necesarias para que la colectividad se la diera. En palabras del legislador verde, su intención es aterrizar en esa agrupación cuando "la ley lo permita".

"Tenía un logo, un nombre y unos colores para lo que sería mi partido si el Verde aprobaba mi escisión, (…) muere mi escisión. Yo me quedo con algo que estaba construyendo, que era el Partido Republicano. Y como el ingeniero Rodolfo Hernández votó por Jote Pe cuando nadie me conocía, en agradecimiento yo me despojo de ese logo en un renacer de la Liga", agregó el senador.

A @MariaFdaCabal le deseo muchos éxitos en su camino. Hoy llega al Partido Republicano (antiguo partido LIGA) para seguir construyendo su carrera política. LA LIGA decidió adoptar (el nombre, logo y colores) que yo tenía para mi partido pero que Alianza Verde no me permitió. 🇨🇴 pic.twitter.com/iFZYx9B7Y4 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 3, 2026

Además, habría sido la misma familia de Hernández la que le extendió la invitación. Según Cabal, Socorro Oliveros de Hernández, viuda del exalcalde, tuvo un "inmenso reconocimiento por quien era [ella] en toda la actividad política, y por el proyecto futuro que [representa]".

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Doña Socorro Oliveros y la familia de Rodolfo Hernández reconocieron mi trayectoria y el proyecto que quiero construir para Colombia. Acepté con gratitud su invitación al Partido Republicano. ¡El camino sigue! 🇨🇴🦅



En @LaHoradelaVerdad. pic.twitter.com/Z5vtjmX9wf — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 5, 2026

"Tengo partido político, desde el cual voy a empezar a construir mi visión de la nueva derecha. He dado la cara, he sostenido mis decisiones y asumido el costo de decir lo que pienso. Ahora me corresponde construir lo que viene. Quiero una derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar, que sepa enfrentar el crimen, cuidar los recursos públicos y garantizar que trabajar y producir valga la pena", agregó la exsenadora.

Cabal, en todo caso, no aspirará a nombre propio en las elecciones regionales. Según le dijo a El Espectador, está concentrada en lanzarse como candidata presidencial en 2030 y no entrará en las peleas entre figuras de Salvación Nacional y el Centro Democrático: "Yo he construido hace 16 años un escenario que me va a permitir a mí seguir jugando sin peleas. La disputa política es una disputa por el poder y tenemos que enamorar a ese público. Nos encontraremos en los eventos políticos y electorales que sean necesarios".

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