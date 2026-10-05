De la Espriella comienza acercamientos con congresistas: estos son los nombres clave

Este lunes, el turno fue de la senadora Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), quien dialogó con el mandatario en el marco de su visita al Cesar para instalar la Fuerza…

Aunque en campaña el presidente Abelardo de la Espriella fue selectivo con quienes lo apoyaron e incluso se negó a recibir, de puertas para afuera, el respaldo de los partidos, en las últimas semanas se ha acercado a algunos congresistas. Integrantes del Partido Liberal, del Conservador y el Centro Democrático se han tomado foto y se han reunido con el jefe de Estado.

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Este lunes, el turno fue de la senadora Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), quien dialogó con el mandatario en el marco de su visita al Cesar para instalar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. El encuentro ocurre en medio de los choques de esa colectividad con el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional), con el cual cerraron la puerta para cualquier tipo de coalición. El partido uribista ha sido claro en que esas diferencias son únicamente con el congresista y ya se ha reunido con varios integrantes del gabinete del jefe de Estado.

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"Hay puertas que tardan en abrirse, hasta que llega la mano que tiene la llave. La Fuerza de Tarea Conjunta Urano llegó al Cesar para ejecutar operativos que traerán mejoras para la seguridad de todo el Caribe. Celebro la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de instalar estos equipos en mi región, un territorio que en los últimos meses ha visto cómo la guerrilla bombardea a nuestros uniformados y atemoriza a la población civil. Espero que los colombianos veamos pronto los resultados de esta nueva estrategia del Gobierno nacional", dijo la senadora en sus redes sociales.

Hay puertas que tardan en abrirse, hasta que llega la mano que tiene la llave🗝️



La Fuerza de Tarea Conjunta Urano llegó al Cesar para ejecutar operativos que traerán mejoras para la seguridad de todo el Caribe.



Celebro la decisión del presidente @ABDELAESPRIELLA de instalar… pic.twitter.com/nnpWpFL1fT — Claudia Margarita Zuleta Murgas (@claudiamzuleta) October 5, 2026

A ella se suman otras figuras que estuvieron presentes en la inauguración de la ruta Montería-Panamá con Satena. El evento ocurrió el pasado sábado en la capital cordobesa y allí estuvieron presentes los senadores conservadores Marcos Daniel Pineda y David Barguil, así como el liberal Fabio Amín. Incluso, tuvo asiento el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil.

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El también senador liberal Lidio García estuvo reunido con De la Espriella el pasado 16 de agosto y fue uno de los guiños del Partido Liberal al mandatario antes de declararse como partido de gobierno. Después de ese diálogo, el congresista más votado de los liberales afirmó que "la voluntad de acompañar al gobierno es inquebrantable".

La voluntad de acompañar al gobierno del Presidente Abelardo de la Espriella es inquebrantable, en momentos en que todos los colombianos debemos estar unidos. Aunque le tocó un inicio de gobierno muy difícil, al conversar con él nos queda la certeza de que saldremos adelante. Que… pic.twitter.com/9X2CGdzX9L — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) August 16, 2026

El partido que funciona como el "brazo legislativo" del Gobierno —Salvación Nacional— ha tenido encuentros en la misma Casa de Nariño. Cuando el presidente está en Bogotá, el senador Enrique Gómez suele pasar por el Palacio presidencial y es uno de los nombres más cercanos a De la Espriella. La semana pasada, la senadora Sara Castellanos también pasó por ahí y habló brevemente de esa conversación en sus redes sociales.

Ayer pude reunirme con el presidente @ABDELAESPRIELLA y puedo decirles que en estos 52 días hemos construido el muro de Colombia: con fe, trabajando y sin distraernos; como Nehemías estamos en medio de oposición y dificultades.



Pero, apenas estamos comenzando. Una mano en la… pic.twitter.com/MGBIg6qtvH — Sara Castellanos (@sarag12) September 30, 2026

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Tanto Gómez como Castellanos pisaron la sede presidencial en Bogotá cuando el Centro Democrático comenzó a responder directamente al director de Salvación Nacional. Ninguno de los dos dio declaraciones al respecto a su salida, pero desde ese momento se ha tratado de acercar al partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Además, esa misma semana tuvieron una charla con el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

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