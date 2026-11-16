Este sector apunta a que derive en un “paro nacional”, lo cual es una iniciativa en clave electoral para –en medio de los temas más polémicos que se registran– promover su campaña de cara a las elecciones regionales del próximo año.

La oposición de izquierda que lidera el Pacto Histórico confirmó que para este jueves, 19 de noviembre, se mantiene la convocatoria a una manifestación para oponerse a las políticas que viene implementando el presidente Abelardo de la Espriella.

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Más información: Giro del Gobierno sobre IVA a la canasta familiar destrabó debate de ley de ajuste fiscal

Los congresistas Esmeralda Hernández y Alejandro Ocampo, al igual que el expresidente Gustavo Petro –quien afronta un escándalo por presuntamente estar detrás de la firma de contratos públicos a cambio de favores sexuales (lo cual ha negado)– confirmaron la citación para las manifestaciones. Y coincidieron en que, según ellos, la ley de ajuste fiscal golpea a los menos favorecidos.

Esta citación quedó en firme luego de que el presidente De la Espriella anunciara que no habrá IVA a la canasta familiar con la ley de ajuste fiscal. Además, señaló que se trabaja en buscar consensos con las bancadas oficialistas para tener un articulado conjunto.

Consulte aquí: “Canasta familiar no pagará IVA”: De la Espriella viabilizó acuerdos para el ajuste fiscal

Y en cuanto a las manifestaciones, el Gobierno ha reiterado en estos 100 días de administración que dará todas las garantías a la protesta pacífica, pero dejando en claro que no permitirá desmanes violentos en ninguna parte del país.

Las marchas que confirmó el Pacto Histórico tienen respaldo de sectores sindicales que comparten la misma postura ideológica de la colectividad de izquierda. También se registra en momentos en los que el país comienza a analizar cómo será la negociación por el salario mínimo. La jornada anterior de marchas fue el 14 de octubre pasado y se convocó por parte de los mismos sectores que confirmaron este fin de semana que el próximo jueves habrá nuevas manifestaciones.

DERROTA para Abelardo, se le cae el IVA del 19% a la canasta familiar. Triunfo de la presión ciudadana y una oposición que actúa en favor del país.



Ahora, ojalá sea cierto porque una cosa son sus falsos discursos y otra cosa la realidad.



Igual, saldremos a marchar el 19N… pic.twitter.com/UbdsPY580N — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) November 16, 2026

🚨 ¡LO PÚBLICO NO SE VENDE, SE DEFIENDE! 🇨🇴



¿Está en riesgo el patrimonio público de los colombianos?



La llamada Ley de «Rescate Económico» podría abrir la puerta a procesos de privatización de empresas estratégicas como **Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario**, además de… pic.twitter.com/12adHxfwh0 — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) November 15, 2026

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