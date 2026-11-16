Restrepo se reunió con Gregory Meeks, congresista del Partido Demócrata, quien le venía realizando varias advertencias al actual Gobierno para sostener el buen tono de la relación binacional. La cita se realizó en Nueva York, ciudad en la que comenzó la iniciativa del vicepresidente y donde el legislador…

El vicepresidente José Manuel Restrepo comenzó este lunes la denominada “Milagro Week” en Estados Unidos y uno de sus primeros movimientos, más allá de las nuevas inversiones que se han logrado para Colombia, se realizó en clave diplomática.

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Restrepo se reunió con Gregory Meeks, congresista del Partido Demócrata, quien le venía realizando varias advertencias al actual Gobierno para sostener el buen tono de la relación binacional. La cita se realizó en Nueva York, ciudad en la que comenzó la iniciativa del vicepresidente y donde el legislador tiene su incidencia política.

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En el encuentro, al cual también asistieron el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, se habló sobre la viabilidad de un “Plan Marshall” para la reconstrucción tras el terremoto. La cita es clave porque se da luego de que el canciller Omar Bula ofreciera excusas por sus ataques a los demócratas, los cuales profirió en redes antes de asumir ese cargo.

Lo que se busca con este acercamiento es que el papel preponderante que ahora tienen los demócratas en el Congreso estadounidense beneficie a Colombia, luego de que ideológicamente el Ejecutivo se sintiera más del lado del Partido Republicano que lidera el presidente Donald Trump. Las elecciones de medio término, que fueron una derrota para la Casa Blanca, obligaron a estos procesos.

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En todo caso, la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella para su comitiva es potenciar la inversión privada en Colombia.

Y, de acuerdo con el vicepresidente Restrepo, la tarea va por buen camino. El funcionario aseguró que este mismo lunes se lograron “dos campanazos” en ese sentido, al confirmar que Avianca invertirá otros USD 3.000 millones “en los próximos años” y que el Grupo Plata hará una inyección adicional de USD 340 millones. “Aquí sigue generando confianza el gobierno de Abelardo de la Espriella”, precisó Restrepo, quien estará esta semana en Estados Unidos potenciando este tipo de espacios para que haya más inversión en Colombia. “Estoy seguro de que será un éxito”, dijo el jefe de Estado al acompañar al segundo al mando al arranque de su viaje.

¡Segundo campanazo de inversión en la Milagro Week!



El Grupo Plata aumentará su inversión en Colombia de US$60 millones a US$400 millones durante los próximos tres años.



US$340 millones adicionales para impulsar la inclusión financiera, ampliar el acceso al crédito de los… pic.twitter.com/AADkiJspU1 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 16, 2026

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