Seis cambios en 50 días de Gobierno: comenzó revisión de procesos para blindar hojas de vida

Con tan solo 50 días en el poder, la base de la organización del Estado de Abelardo de la Espriella ya ha dejado ver sus primeras grietas con un puñado de movimientos que ha efectuado en entidades clave y que, hasta el momento, le costaron la cabeza a seis funcionarios que habían pasado los primeros filtros de selección. Por eso, de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, el jefe de Estado habría ordenado una revisión de fondo sobre cómo se eligen esos perfiles y la forma en que terminan llegando cargos de alto perfil del Ejecutivo.

El caso más reciente fue el de Carlos René Montoya, quien había asumido la Presidencia de Colpensiones. Su tarea era la de llegar a administrar una entidad que tiene a cargo las mesadas de siete millones de colombianos, un número que podría triplicarse cuando entre en total vigencia la reciente cirugía al sistema. Sin embargo, su nombramiento duró poco menos de una semana y sus labores apenas comprendieron tres días.

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Una comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado dejó ver su desconocimiento de la entidad en particular y del sistema en general. “Administrativamente a Colpensiones la estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que la conozco profundamente”. Tampoco, según reconoció, tenía del todo claro lo que implicará la reforma pensional que promovió el ahora expresidente Gustavo Petro y que la Corte Constitucional ya avaló. Palacio dijo 24 horas después de ese episodio en el Congreso que Montoya presentó su renuncia y que el mandatario se la aceptó.

Y es que el episodio con el ahora exfuncionario valió para que, inclusive, sectores oficialistas cuestionaran que no se hubiese realizado un nombramiento netamente técnico para una entidad tan sensible como Colpensiones. “Alarma la bochornosa presentación”, precisó el senador Andrés Forero, del Centro Democrático.

Presidencia de la República solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones. pic.twitter.com/IcKq4GtXy9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 24, 2026

Pero dos semanas antes la dependencia que tuvo un movimiento similar fue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Allí no fue la falta conocimiento de la entidad la que cobró la cabeza de Ricardo Valencia. Quien asumiera el cargo de planear, recolectar, procesar, analizar y difundir las estadísticas oficiales del país, salió de la entidad por decisión presidencial al no acatar lineamientos establecidos desde la Casa de Nariño para divulgación de informes. Tan sólo duró 33 días en el cargo.

La Presidencia detalló en la misiva con la que se confirmó la salida de Valencia –un abogado que conocía de primera mano una entidad en la que trabajó durante el gobierno de Iván Duque– que anunció que no se encontraron anomalías en las mediciones estadísticas durante el último tramo de la anterior administración, sin que “previamente se hubieran adelantado auditorías profundas”.

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A esa nuez se le sumó que Ricardo Valencia hizo “caso omiso de la Directiva Presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento”. Esa ordenanza firmada por el presidente Abelardo de la Espriella establece que “la información relacionada con decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, resultados, cifras, actuaciones administrativas y demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales de la Presidencia de la República, los ministerios; departamentos administrativos y/o las demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, según su competencia”.

Gobierno Nacional anuncia cambio en la Dirección del DANE y ratifica la independencia técnica de la entidad. pic.twitter.com/vvGU8Nvb3b — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 14, 2026

Estos dos altos cargos se sumaron al fallido nombramiento de Carlos Eduardo Sepúlveda en la Dirección Nacional de Planeación (DNP). Llegó a ser nombrado en ese alto cargo, justo en medio de la crisis por el terremoto del 10 de agosto, siendo uno de los funcionarios clave para la articulación de la reconstrucción en varias regiones del país. Pero el ruido de su designación en las bases abelardistas y los cuestionamientos por su participación en el Plan Nacional de Desarrollo que guió el gobierno Petro llevó a que De la Espriella declinara la toma de juramento. En su lugar llegó Julián Buitrago.

Tanto el caso Sepúlveda como el de Valencia fueron cuestionados en las filas oficialistas, pues ambos funcionarios tienen hojas de vida aptas para sus cargos, según señalan esos sectores ligados al Gobierno. Eso sí, por el traspié que supuso este doble movimiento, De la Espriella hizo un llamado de atención a su círculo más cercano al permitir esta serie de ruidos en el arranque de su gobierno.

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Otros tres casos también sacudieron el arranque de la administración. En cuestión de una semana y por orden directa del presidente a la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Alexandra Falla, De la Espriella impidió el aterrizaje de dos funcionarias en esa cartera. La primera fue Magda Yolima Amaya, quien buscó ocupar la Secretaria General del MinTic. De hecho, llegó a tomar juramento, pero 24 horas después salió del cargo. El argumento fue su “pasado petrista”, el cual fue denunciado directamente por el jefe de Estado, pues trabajó en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

La otra funcionaria que salió de un cargo en esa cartera fue Silvana Beatriz Arbeláez, a quien esas mismas bases abelardistas en redes le encontraron un pasado ligado al petrismo. Ella habría trabajado en el FONTIC y fue directora del Canal Institucional. Un caso similar se registró con otro nombramiento que terminó cayéndose por la presión de ese bloque digital que respalda a De la Espriella: el de Hannah Escobar, “Miss Melindre”, a quien sacaron de la dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud. Su salida se debe, según versiones no oficiales en el alto Gobierno, a diferencias en conceptos ideológicos y su posición pro aborto.

En ese puñado de movimientos también se presentó la salida de Viviane Morales de la jefatura del Ministerio de Educación. El anuncio oficial presentado tanto por la Presidencia como por la propia Morales fue de un caso de fuerza mayor en su familia. La cartera ahora es liderada por Ilva Myriam Hoyos.

El presidente Abelardo de la Espriella en su consejo de ministros este miércoles. Foto: Archivo

Todo esto explica por qué en varias oficinas de la Casa de Nariño han comenzado a revisar procesos para que existan requisitos más fuertes a cumplir antes de dar luz verde a los nombramientos. Eso incluye revisiones a fondo no solo a sus hojas de vida, sino a su pasado digital, político e incluso a sus declaraciones en torno a los temas que ahora son prioritarios para la actual administración.

El presidente no quiere dejar cabos sueltos para la conformación del equipo con el que está impulsando su “patria milagro”. Es tal el nivel de detalle que ha puesto el jefe de Estado en este tipo de movimientos, que también ha apretado las tuercas en varios de sus ministerios para que haya una revisión más exhaustiva en todos los procesos. El vicepresidente José Manuel Restrepo puede jugar un papel clave en esto.

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Ahora lo que está por verse es que estos nuevos procesos cumplan con los objetivos que plantea el presidente De la Espriella, pues no quiere que los seis ajustes que ha tenido que hacer en sus primeros 50 días de mandato sean una constante.

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