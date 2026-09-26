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Seis cambios en 50 días de Gobierno: comenzó revisión de procesos para blindar hojas de vida

En la Casa de Nariño, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, se aprietan tuercas para que los nombramientos de altos cargos tengan filtros más fuertes. El caso más reciente tocó a la jefatura de Colpensiones.

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Redacción Política
26 de septiembre de 2026 – 08:08 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella (c) junto al Director del Dapre, Carlos Ríos (i) y el nuevo presidente de Ecopetrol (d) Joaquín Gutiérrez.
El presidente Abelardo de la Espriella (c) junto al Director del Dapre, Carlos Ríos (i) y el nuevo presidente de Ecopetrol (d) Joaquín Gutiérrez.
Foto: Joel_Gonzalez

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Con tan solo 50 días en el poder, la base de la organización del Estado de Abelardo de la Espriella ya ha dejado ver sus primeras grietas con un puñado de movimientos que ha efectuado en entidades clave y que, hasta el momento, le costaron la cabeza a seis funcionarios que habían pasado los primeros filtros de selección. Por eso, de acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, el jefe de Estado habría ordenado una revisión de fondo sobre cómo se eligen esos perfiles y la forma en que terminan llegando cargos de alto perfil del Ejecutivo.

El caso…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • Alexander Pardo R(qfof5)Hace 8 minutos
    “la información relacionada con decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, resultados, cifras, actuaciones administrativas y demás asuntos propios de la gestión del Gobierno nacional será divulgada principalmente a través de los canales institucionales oficiales de la Presidencia de la República, los ministerios; departamentos administrativos y/o las demás entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, según su competencia", entonces el ex DANE no incumplió
  • Sebastián(62894)Hace 26 minutos
    Se supone que el gobierno De La Espriella sería de los "nunca" y de los capacitados para las carteras gubernamentales e instituciones estatales pero resultó tan rosquero como los anteriores. Los nunca dejaremos de ser corruptos y marulleros
  • javier(96673)Hace 47 minutos
    De la Espriella está resultando ser un fiasco.
  • Francisco Javier(caas2)Hace 48 minutos
    Me parece que están una y otra vez contando las mismas historias, con las mismas narrativas y mezclando unas con otras. No hay temas de fondo para ocupar los titulares, en un país al que le urge urge un ajuste fiscal, con racionamiento de gas, el Fenómeno del Niño entrando y un terremoto que ha colapsado varios departamentos?
  • Ricardo(51929)Hace 53 minutos
    El milagro de la improvisación.
  • Frapolo(7328)Hace 2 horas
    Cómo cambia el enfoque informativo dependiendo del gobernante de turno. Dureza para el gobierno anterior y tratamiento blandengue con los desaciertos y arbitrariedades monumentales del presente. Ni vergüenza les da señores redactores.
  • Robin(23292)Hace 2 horas
    Bienvenidos al Neo fascismo. Aplaudan!!! Algún día vendrán por ustedes y no habrá nada ni nadie. El Estado de Derecho ha muerto. Este es un ejemplo de discriminación por filiación política e ideológica. Ya vamos en línea de desaparición de los artículos 11 y 13 constitucionales.
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