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De la Espriella ya tiene mayorías en el Congreso: ¿las usará? | La Mesa Redonda

En La Mesa Redonda de El Espectador se analizó la consolidación de las mayorías en el Congreso en torno al presidente Abelardo de la Espriella. 

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Redacción Política
13 de septiembre de 2026 – 03:06 p. m.
Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles.
El presidente Abelardo de la Espriella ya tiene mayorías consolidadas en el Congreso.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente Abelardo de la Espriella ya consiguió las mayorías en el Congreso, pues el grueso de colectividades se declaró oficialista. En esta orilla quedaron el Centro Democrático, los partidos Liberal y Conservador, La U y Salvación Nacional, entre otros.

A estas filas se les podrían sumar otras fuerzas que se declararon en independencia, como Alianza Verde, por lo que la Casa de Nariño cuenta con gobernabilidad para esta primera parte de la administración. En la oposición quedó el partido mayoritario de izquierda, el Pacto Histórico. 

Más información: Nubia Córdoba es la cara del “Plan Marshall” que promete saldar las deudas con Chocó

Una prueba para esta coalición, con la que el presidente De la Espriella suma más de 180 votos entre Senado y Cámara, se vivirá este lunes cuando las comisiones económicas —terceras y cuartas— entren a la discusión de fondo del monto del presupuesto general, estipulado en COP 634,9 billones.

Con las votaciones para elegir al actual Consejo Nacional Electoral (CNE) se lograron acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo, mientras que la decisión sobre contralor general (Jorge Laverde) ya estaba más definida. Y ahora, entre otros temas, se avecina la evaluación política a la emergencia económica que se decretó tras el terremoto del 10 de agosto; también está pendiente el Plan Nacional de Desarrollo y otra agenda legislativa que anda en consolidación.

Consulte aquí: Ruido entre la derecha toma fuerza: Salvación Nacional y Centro Democrático chocan de nuevo

Pero desde ese paso se han emitido decretos que en parte evitan pasar por el Congreso, por lo que existe expectativa de hasta dónde usará De la Espriella sus mayorías en el Capitolio. Todo esto se analiza en el más reciente episodio de La Mesa Redonda de El Espectador.

Vea aquí el episodio completo de La Mesa Redonda:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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Por Redacción Política

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