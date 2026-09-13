Nubia Córdoba es la cara del “Plan Marshall” que promete saldar las deudas con Chocó

Cuando a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba le preguntan por el balance de su mandato, dice que han sido tres años de emergencia en el Chocó. La muestra de eso fue el terremoto de 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar el pasado 10 de agosto y al que le siguieron lluvias torrenciales que dejaron al departamento entre inundaciones y escombros. Ahora, la mandataria es la cara del llamado “Plan Marshall”, una estrategia de reconstrucción que el presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha desde Quibdó el mismo día que cumplió…

Cuando a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba le preguntan por el balance de su mandato, dice que han sido tres años de emergencia en el Chocó. La muestra de eso fue el terremoto de 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar el pasado 10 de agosto y al que le siguieron lluvias torrenciales que dejaron al departamento entre inundaciones y escombros. Ahora, la mandataria es la cara del llamado “Plan Marshall”, una estrategia de reconstrucción que el presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha desde Quibdó el mismo día que cumplió un mes en el poder. Será una suerte de laboratorio que, si funciona, luego se irrigará por el resto del país.

En una región que ha tenido 14 mandatarios en los últimos 16 años, entre encargados y elegidos por voto popular, Córdoba es la segunda que supera los 24 meses seguidos en el cargo (Jhoany Carlos Alberto Palacios completó su periodo entre 2016 y 2020). Es la única mujer que ha llegado a la oficina principal de la Gobernación vía urnas: lo hizo con el apoyo del Partido Liberal, como la hija de dos políticos y con el guiño de su antecesor, Ariel Palacios, imputado por presuntamente haber cometido el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales durante la pandemia.

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Pero ha sido en el último mes cuando los reflectores más se han posado sobre ella, que, con 36 años, tiene en su hoja de vida un diploma de Derecho, una especialización en Derecho Ambiental, una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental y como candidata a doctorado en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina).

El pasado 10 de agosto, pocos minutos después de que ocurriera el sismo, informó que se encontraban en la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial desde un puesto de mando unificado que funcionó por 12 horas continuas. A partir de allí, emprendió una agenda marcada por los lugares más afectados de la región. Dos días después, aterrizó en San José del Palmar y cada 24 horas emitió un balance de la situación.

“Yo siento que lo ha hecho bien. La gente puede criticarla, decir que es exagerada, que por qué está cargando cosas y que se está mostrando ella, pero son estilos. Cualquiera que tuviera sentido de responsabilidad social, tenía que hacerlo”, le dijo a El Espectador una figura de la política chocoana.

La Casa de Nariño también ve con buenos ojos su labor. El mismo día del terremoto, Córdoba recibió al presidente De la Espriella y a los ministros Ana María Vesga (Salud) y Jorge Mora (Defensa) para hacer un balance inicial de las afectaciones. A partir de ese momento empezó una comunicación constante y directa con el jefe de Estado.

Estuvimos nuevamente en Quibdó, al lado de las autoridades locales y, sobre todo, de cada familia chocoana afectada por esta tragedia.



El Estado colombiano no va a abandonar al Chocó a su suerte. Esta emergencia también nos impone una oportunidad histórica y un compromiso… pic.twitter.com/XB5z0xLU7E — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 14, 2026

“El presidente le tiene un aprecio sincero a la gobernadora”, dicen quienes han estado presentes en los encuentros entre ambos. El diálogo entre el despacho presidencial y la oficina principal de la Gobernación ha sido fluido y no pasó de agache que, en su más reciente encuentro, el jefe de Estado le dijera que es su “gobernadora favorita” tras un abrazo. Es ella quien ha fungido, en muchos casos, como la intermediaria con el resto de mandatarios regionales, e incluso con los congresistas de un departamento que –según el Dane– en 2025 llegó a un 65,3 % de pobreza monetaria; es el porcentaje más alto de este ítem en todo el país.

Antes del 7 de agosto existía una expectativa en torno a lo que sucedería cuando De la Espriella, quien recibió cerca del 18 % de la votación en esa zona, asumiera la Presidencia, pues había sido el senador Iván Cepeda el que se había coronado como el victorioso con el 81,37 % de los votos (152.674) en la segunda vuelta de junio pasado. Ese apoyo mayoritario hacia el candidato de la izquierda se vio también en las bases chocoanas del Partido Liberal —el de la gobernadora—, que apoyaron en masa al Pacto Histórico.

La situación de transmisión del mando presidencial siempre plantea complejidades para quienes están en los cargos regionales. Por eso, la mirada estaba puesta en el trato que recibiría esa región, que tiene una gobernadora liberal y cuya capital está en manos del alcalde Rafael Bolaños, de Alianza Verde, uno de los partidos que también se volcó hacia Cepeda en campaña. Pero pasó el terremoto y el panorama se sacudió.

En esa línea fue que el mismo 7 de septiembre, cuando viajaron al Chocó 11 “cacaos” empresariales para anunciar los acuerdos con los que se impulsará el desarrollo en esa región a través del “Plan Marshall”, fue ella la que se sentó justo al lado de De la Espriella. Allí, Córdoba le dio un regalo, con la inscripción “de parte de los chocoanos”, que incluyó una botella de viche. Los anuncios que hizo el mandatario tras ese encuentro fueron claros en una cosa: ese departamento es ahora el centro de la reconstrucción. Una especie de “plan piloto” en el que quiere centrar la atención de los empresarios colombianos e incluso los extranjeros en una región sobre la que pesa una “deuda histórica”.

El Chocó lleva décadas acumulando diagnósticos, estudios archivados y promesas que nunca salieron del papel.



Hoy vine a Quibdó a cambiar esa historia. No vamos a responder a la tragedia del sismo con un programa asistencialista que reparta subsidios y después abandone el… pic.twitter.com/KMakvG8BNd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

“Recibimos esa visita con mucho gusto, esperanza y motivación, porque uno piensa que muchas personas se van a beneficiar. Uno sabe de la experiencia que tienen esos empresarios de ver crecer sus empresas con mucho éxito. Así mismo van a manejar el tema de las donaciones o ayudas que van a llegar al Chocó. Ese es un punto bastante importante, porque eso le da confianza a las personas, principalmente en el departamento, de que las cosas se van a hacer, que van a resultar en la alianza público-privada”, le dijo a este diario la representante Astrid Sánchez, de La U y oriunda de la región.

Córdoba y Bolaños fueron los únicos dos representantes del departamento en ese encuentro. La gobernadora encabezó la mesa en la que se sentaron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, David Vélez, Carlos Julio Ardila, César Caicedo y Miguel Cortés. Y junto a ella estaban los cuatro ministros centrales para esa estrategia: María Nohemí Arboleda (Minas), Mauricio Gómez (Comercio), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) y Elsa Noguera (Transporte).

13 acuerdos en total quedaron sellados tras esa reunión, que incluyen la entrega de 100 becas a jóvenes chocoanos y COP 5.000 millones en capital semilla para emprendedores afectados. Su proyecto más ambicioso es el que buscará avanzar en la construcción de infraestructura vial y que tiene prometido un capital de COP 1 billón, que se distribuirá mediante obras por impuestos, recursos de la nación y aportes del sector privado, con seis proyectos estratégicos: la vía Quibdó-Ánimas-Nóvita, San José del Palmar-El Cairo, Istmina-Puerto Meluk, la Vía al Darién, el corredor Tutunendo-Ichó y el Aeropuerto de Bahía Solano.

El presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora Nubia Carolina Córdoba se reunieron con varios empresarios en Chocó el pasado 7 de septiembre. Foto: Presidencia - Presidencia

El tema vial ha sido una de las promesas incumplidas de los pasados gobiernos y fue, igualmente, central en el plan que presentó Córdoba cuando llegó al poder: el 1° de enero de 2023 se posesionó con Visión Chocó 2050 en mente. Se trata de una hoja de ruta “para el desarrollo económico, social y ambiental del departamento”, en la que la conectividad y la infraestructura vial son centrales.

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Tres años y nueve meses después, en el mismo departamento reconocen que esa apuesta no ha avanzado al ritmo esperado, con el agravante del terremoto. Lo cierto es que la afectación fue profunda. Las autoridades chocoanas reportan 12 fallecidos, 77.213 personas afectadas y 3.086 viviendas destruidas. Lo que ocurrió el 10 de agosto, con estructuras de un solo piso y las de cuatro pisos averiadas por igual, empeoró con las constantes lluvias, que terminaron de tumbar lo que todavía se sostenía.

“La parte de la recuperación es muy importante, pero también la parte del desarrollo. Se recupera el territorio, se reconstruye la infraestructura afectada, pero también se desarrolla y se salda la deuda histórica. No es solamente reaccionar y reconstruir lo que se cayó, sino levantar lo que nunca se ha levantado en la ciudad, mejorar los servicios públicos”, afirmó el alcalde Bolaños en diálogo con El Espectador. El funcionario trabajó de la mano con Córdoba en el gabinete del exgobernador Palacios: ella era secretaria de Gobierno y él fue director departamental de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Desde el punto de vista del alcalde, los acuerdos con los empresarios son claves porque respaldan dos proyectos que influirán en el crecimiento del Chocó: la conectividad vial y el canal interoceánico. Pero fue claro en que hay “solicitudes no respondidas” de ese encuentro, entre las que están la generación de condiciones de seguridad, la demolición de infraestructura en riesgo de colapso, las intervenciones en cauces de agua, las adecuaciones hidráulicas, la remoción de laderas fracturadas y el apoyo a los sectores deportivos y culturales. Para todo eso también se necesita presupuesto.

“Los chocoanos no merecen vivir en tanta inequidad en medio de tanta riqueza y no nacieron para ser pobres, sino para vivir con dignidad. Entonces, lo de la gobernadora y lo del señor presidente tienen que ser aplaudido, y yo levanto la mano para aplaudirle a ambos por esa acción. (…) Estos anuncios tienen que concretarse con dinero, con billete, con plata, porque, de lo contrario, la ilusión se perdería otra vez y sería una lástima para este pueblo”, afirmó el representante chocoano James Mosquera, de las curules de paz.

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Según reportes de Transparencia por Colombia, siete contratos se han firmado en ese departamento y juntos suman COP 1.557 millones. Estos se distribuyen entre San José del Palmar (tres por COP 177 millones), Quibdó (dos por COP 1.279 millones), Istmina (uno por COP 100 millones ) y Rio Quito (uno, que no reporta valor comprometido a la fecha). Todos están enfocados en la parte de remoción y limpieza de escombros; ninguno toca por ahora la construcción de nueva estructura.

La figura que tomará más relevancia en estos meses será José Leónidas Tobón Torreglosa, viceministro de Desarrollo Rural y el designado “gerente para el Chocó”. El funcionario, quien también es oriundo de esa región, tiene la tarea de articular las decisiones del Ejecutivo de De la Espriella con las necesidades de los chocoanos y coordinar los recursos del llamado “Fondo Milagro” para la zona.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y Jaime Uribe, el gerente del «Fondo Milagro». Foto: Archivo Particular

No existe todavía un nombramiento que le asigne oficialmente esas labores, pero ya quedó en firme el decreto de creación de esa “herramienta especial”. En esa norma se fijó que los recursos vendrán del presupuesto general; donaciones públicas o privadas; cooperación; fondos especiales; operaciones de crédito público interno o externo; aportes de departamentos, distritos o municipios; personas naturales o jurídicas; bienes muebles e inmuebles; rendimientos financieros generados por la administración de sus recursos, entre otros. Su gerente, Jaime Uribe, será el encargado de coordinar la estructuración y ejecución de proyectos a nivel nacional.

Entre los roles de Uribe está ver los avances del “Plan Marshall” del Chocó para luego irrigar la estrategia en todas las zonas afectadas. No es un tema menor, pues a nivel nacional la tragedia dejó 778.279 afectados, 331 personas fallecidas y 152 desaparecidas, y más de 19.142 viviendas destruidas. Según la emergencia económica que expidió el Gobierno el 19 de agosto y de la cual se han derivado más de 11 decretos, se calcula que se requieren alrededor de COP 30 billones para la reconstrucción en todo el país. Otras estimaciones, incluidas en los mismos documentos oficiales, calculan que serían cerca de COP 60 billones.

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Lo que no está claro es el tiempo que se requeriría para todo el proceso de reconstrucción, aunque en el caso del Chocó, su gobernadora dice que se necesitan aproximadamente cuatro años y COP 4 billones. El fondo no tiene una duración establecida y la misma norma que lo creó deja claro que está será “la necesaria” para “concluir los planes, programas y proyectos destinados a atender, recuperar, rehabilitar y reconstruir los territorios afectados por la emergencia”.

Para que los acuerdos suscritos con los “cacaos” en Quibdó se materialicen y la reconstrucción avance a paso firme hay otra preocupación que los mismos empresarios pusieron sobre la mesa ese mismo 7 de septiembre: la seguridad. Los enfrentamientos en ese departamento entre el Eln y el Clan del Golfo, entre otras narcobandas, han sido constantes. Tocaron, en los días posteriores al terremoto, a las comunidades en Sipí, donde sus más de tres mil habitantes todavía buscaban sobrevivientes entre los escombros.

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Dos meses antes del sismo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas alertaba que las acciones de estos grupos criminales tenían a cerca de 2.728 personas en situación de confinamiento prolongado y desplazamiento, con 12.605 personas con restricciones de movilidad y acceso a bienes y servicios como parte del control social en Alto y Bajo Baudó.

“A ello se suman riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, contaminación con minas antipersonal y uso de otros artefactos explosivos improvisados, así como amenazas y homicidios selectivos contra población indígena y afrocolombiana”, se lee en el reporte del Equipo Local de Coordinación en el Chocó.

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Parte de los choques de la gobernadora con el gobierno de Gustavo Petro estuvieron centrados en eso. La mandataria pedía más participación de las autoridades departamentales en las mesas de diálogo con las estructuras criminales —específicamente con la del Clan del Golfo— y, en diciembre del año pasado, le dijo a El Espectador que “la paz debe ser la apuesta de todos los gobiernos”.

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El nuevo presidente llegó a la Casa de Nariño con la promesa de ponerle el punto final a todo lo derivado de la llamada “paz total”, algo que terminó de consolidar el pasado viernes: “Se someten o los doy de baja” ha sido el lema que repite De la Espriella cuando se refiere a los criminales. En este paquete también se acabaron los espacios con las bandas quibdoseñas de Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS. En lo que lleva Córdoba como gobernadora, ya se han registrado 10 paros armados.

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“De mi parte, y de todos los chocoanos, hay un gran reconocimiento por el liderazgo que ella, no solamente en este tema del terremoto, sino en todo los procesos públicos que le ha tocado asumir como gobernadora. Le ha puesto el empeño, la dedicación, su formación, sus capacidades, todo lo ha puesto para que para que el Chocó empiece a transitar un camino que que dentro de poco nos lleve a poderle ofrecer herramientas a nuestra gente para para poder superar la pobreza y el desempleo”, dice Omar Vidal, representante por ese departamento y excompañero de Córdoba en su paso por la gobernación de Palacios.

La Casa de Nariño y las instancias que De la Espriella desplegó para todo el proceso de atención en la crisis tienen su atención puesta en lo que pase en este departamento. De los resultados que allí se logren surgirán nuevas apuestas para el desarrollo de otras zonas históricamente abandonadas. Además, el país está ad portas de entrar en un nuevo proceso electoral en que las regiones serán definitivas y todo esto tendrá su impacto.

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A la gobernadora le queda un año y tres meses para dejar el poder. Su paso por el cargo más alto a nivel departamental en el Chocó ya no se medirá tanto por lo que logró o no de su plan de desarrollo, sino por qué dejó contratado y firmado de cara a la reconstrucción de una de las zonas más afectadas por el terremoto. Su reto estará no solo en mantener una comunicación constante con el jefe de Estado, también en cómo articular los esfuerzos públicos y privados para que uno de los departamentos más pobres del país pueda pensar en más oportunidades para sus habitantes.

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