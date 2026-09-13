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Nubia Córdoba es la cara del “Plan Marshall” que promete saldar las deudas con Chocó

La mandataria de uno de los departamentos más pobres del país recibió, desde el terremoto del pasado 10 de agosto, los reflectores por su labor en medio de la crisis. Su región es el “piloto” de una estrategia nacional de reconstrucción que incluye a poderosos empresarios. El presidente Abelardo de la Espriella la llamó “mi gobernadora favorita”. El reto es dejar resultados concretos en el año y tres meses que le quedan en el poder.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
13 de septiembre de 2026 – 08:02 a. m.
Gobernadora del Chocó durante entrevista
Nubia Carolina Córdoba llegó con 33 años a la Gobernación.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Cuando a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba le preguntan por el balance de su mandato, dice que han sido tres años de emergencia en el Chocó. La muestra de eso fue el terremoto de 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar el pasado 10 de agosto y al que le siguieron lluvias torrenciales que dejaron al departamento entre inundaciones y escombros. Ahora, la mandataria es la cara del llamado “Plan Marshall”, una estrategia de reconstrucción que el presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha desde Quibdó el mismo día que cumplió…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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Comentarios
  • Carlos(94518)Hace 35 minutos
    ¿Plan Marshall?. Considero que debería llamarse «Plan Córdoba», por el significativo compromiso de la gobernadora.
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