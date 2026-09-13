Ruido entre la derecha toma fuerza: Salvación Nacional y Centro Democrático chocan de nuevo

La controversia se generó por un video que publicó el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, en el que ratificó varias de sus posturas sobre cómo ve al expresidente Álvaro Uribe y el cual aprovechó para lanzarles nuevos dardos a los militantes del Centro Democrático.

Los choques entre sectores de derecha se mantienen activos. El capítulo más reciente se registró este sábado y tuvo como protagonistas —de nuevo— a fichas de Salvación Nacional y del Centro Democrático.

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Más información: Centro Democrático responde a Salvación Nacional tras señalamientos contra Uribe

“En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autorreconocido públicamente como un socialdemócrata”, dijo Gómez.

A lo que se refiere el congresista de la coalición del presidente Abelardo de la Espriella es a unas entrevistas del exmandatario Uribe, líder natural del Centro Democrático, en las que habla de sus inclinaciones ideológicas.

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De hecho, previamente en una entrevista con Eva Rey, aseguró que “Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos y el compromiso con el país el voto de la derecha. Pero creo que hay diferencias de fondo en el rol funcional del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado y los impuestos y en visiones de país. (…) Esas diferencias son ideológicas y son serias; no son personales”.

Esas primeras declaraciones fueron respondidas por el Centro Democrático. El partido rechazó las posturas de Gómez y advirtió que sus señalamientos sobre el “crecimiento desaforado del Estado y el manejo de los impuestos desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos”.

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Además, este sábado y ante las ratificaciones que hizo el senador de Salvación Nacional sobre su perspectiva en torno a Uribe, la colectividad salió de nuevo en defensa de su máximo líder y le pidió al legislador que no tergiverse lo que la militancia uribista considera es el “legado” del expresidente.

“Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso. Ya que le gusta repartir adjetivos, debería repasar primero los pilares del Centro Democrático: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social. Senador, revise sus apuntes: volvió a equivocarse. Sus comentarios no solo son desafortunados; demuestran una enorme ligereza para criticar a un partido que, evidentemente, desconoce”, precisó el Centro Democratico.

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Congresistas como Andrés Forero y Hernán Cadavid reforzaron la postura de su partido y le pidieron a Gómez y Salvación Nacional que se enfoquen en que al Gobierno de De la Espriella “le vaya bien” y que no ataquen al expresidente Uribe.

Y aunque De la Espriella y Uribe tienen cercanía, en asuntos políticos han mostrado distancia y de cara a las regionales de 2027, algo que en ambos bandos admiten, las controversias puedan subir aún más de tono.

No se incomoden, la historia no se reescribe.



En el Centro Democrático andan agitados y molestos porque no quieren aceptar la realidad: su propio líder se ha autoreconocido públicamente como un socialdemócrata.



Les dejo un par de entrevistas donde él mismo afirma su postura… pic.twitter.com/eeATJzW57b — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 12, 2026

Qué obsesión la del senador Enrique Gómez con las etiquetas. Bravo en redes, pero una oveja en el Congreso.



Ya que le gusta repartir adjetivos, debería repasar primero los pilares del Centro Democrático: seguridad, Estado austero, economía fraterna y cohesión social.



Senador,… — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 12, 2026

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