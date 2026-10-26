De la Espriella y Ordóñez se reunieron en Palacio: ya definieron nuevos viceministros

La cita se realizó en la Casa de Nariño y duró alrededor de 30 minutos. Durante esa cita se habló de cuáles serán las prioridades ahora que arriba a este ministerio una persona con una mayor coincidencia ideológica con el jefe…

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro designado del Interior, Alejandro Ordóñez, sostuvieron este lunes su primera reunión directa para establecer la ruta que se asumirá en la cartera que maneja el diálogo político. Y casi que en paralelo se registró un primer ajuste que toca con la cúpula de esa entidad.

La cita se realizó en la Casa de Nariño y duró alrededor de 30 minutos. Durante esa cita se habló de cuáles serán las prioridades ahora que arriba a este ministerio una persona con una mayor coincidencia ideológica con el jefe de Estado y a quien le impusieron la tarea de darle más fuerza a la agenda oficialista. Esto, por supuesto, tiene el reto de la conciliación de intereses con los partidos que hacen parte de la coalición.

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El mininterior designado no llegará solo, pues como conoció este diario, también habrá cambios en los próximos días en los cargos bajo el mando de la nueva cabeza de la Casa de la Giralda. El Espectador confirmó que Carlos Chavarro va para el Viceministerio General y Edison Tigreros encabezará el Viceministerio de Diálogo Social bajo la nueva administración de Ordóñez. Además, también se prepara el nombramiento de Federico Arellano, abogado y excompañero universitario del jefe de Estado, para un cargo directivo dentro de la cartera política.

Nombres de los próximos altos cargos que llegarán al minInterior con Alejandro Ordóñez Foto: Archivo

Las movidas siguen el curso para el nombramiento de la nueva cúpula de designado ministro Ordóñez, quien llegó a Bogotá para cumplir agenda diplomática con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. Se espera que Ordóñez renuncie en las próximas semanas a este cargo diplomático para llegar formalmente a La Giralda.

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Carlos Chavarro, como se contó en El Espectador, tenía también un nombramiento en curso para el servicio diplomático de este gobierno. Con el cambio de dirección en Interior, Chavarro no seguiría en el proceso para ser embajador. Llegaría como cuota conservadora, y antes fue secretario de la Comisión Segunda en 2025 y fue desde el 2002 parte del Congreso: llegó como representante por el Huila y luego pasó a ser senador, también elegido por el Partido Conservador. Tigreros, por otro lado, ya estaba en el gobierno De la Espriella como viceministro del Deporte. Antes de hacer parte de esta administración, el próximo viceministro para el Diálogo fue secretario de Educación en la Gobernación del Valle, bajo la dirección de Dilian Francisca Toro (La U), en 2019.

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La llegada de Ordóñez al círculo más cercano del presidente tiene el objetivo de darle más fuerza al proyecto político que se autodenomina “patria milagro” en las regionales de 2027. Esta decisión, que cobró la cabeza de Lara, la conoció el país un día después del error de trámite en el Legislativo y se venía cocinando desde hacía unos días con un nombre detrás de la movida: Carlos Suárez, estratega principal de la campaña del presidente De la Espriella y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol. “Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, dijo María José Valenzuela, pareja del exministro Lara, confirmando los motivos de su salida del gabinete de De la Espriella. Desde el seno mismo de la Casa de Nariño, Suárez es identificado como “el poder detrás del poder”.

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En el Congreso hay expectativa por la capacidad que tendrá el nuevo jefe de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para generar consensos y avanzar con la agenda de la administración en el Capitolio. La tarea inmediata, que por ahora maneja el ministro de Justicia Iván Cancino, es la ley de sometimiento que ya pasó el debate en Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara. Esta agenda también incluye en el corto plazo proyectos como el estatuto antiterrorista, la ley de ajuste fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo, cuya radicación dependerá de Ordóñez.

Un factor que juega en el recibimiento del próximo ministro en el Capitolio es el contraste con su antecesor, reconocido por oficialistas y opositores como un “demócrata” que intentó “tender puentes” más allá de las posturas políticas. Ahora, integrantes de la bancada gobiernista advierten sobre el impacto que pueden tener las conocidas posiciones religiosas y políticamente conservadoras del nuevo mininterior. “Se necesita un ministro que cree puentes, que busque acuerdos y facilite el diálogo, y no estoy seguro de que Alejandro Ordóñez sea la persona que vaya a facilitarlo”, advirtió el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

Sin embargo, el exprocurador también recibió un mejor ambiente por parte de otros sectores gobiernistas de cara al inicio de su gestión en La Giralda. “Le reiteramos que puede contar con nosotros desde el Congreso y la Comisión Segunda del Senado”, señaló Germán Rodríguez, de Salvación Nacional. El líder del Partido Conservador, Efraín Cepeda, también le dio el recibimiento a Ordóñez y le dio su “respaldo total”.

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