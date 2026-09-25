De la Espriella desplegó agenda en Santa Marta luego del “paro armado” que dejó secuelas

Esa ciudad, junto a otras regiones del Caribe, fue azotada esta semana por un “paro armado” que decretó la organización narcotraficante conocida como Conquistadores de la Sierra, luego de que se diera de baja a José Luis Pérez, alias Cholo, uno de sus…

El presidente Abelardo de la Espriella tiene previsto estar este viernes en Santa Marta (Magdalena), con el fin de potenciar la imagen de que el Estado sí está presente en las regiones donde las acciones violentas buscan imponer lo que la Casa de Nariño llamó “terror sobre la ciudadanía”.

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Esa ciudad, junto a otras regiones del Caribe, fue azotada esta semana por un “paro armado” que decretó la organización narcotraficante conocida como Conquistadores de la Sierra, luego de que se diera de baja a José Luis Pérez, alias Cholo, uno de sus principales lugartenientes criminales.

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Eso explica por qué este viernes está previsto un consejo de seguridad en la capital del Magdalena, la cual está militarizada desde el inicio de esta semana por orden directa del mandatario. Y, así mismo, se planilló la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Ecopetrol.

Se trata de Joaquín Gutiérrez, una de las personas de mayor confianza de De la Espriella, quien ahora estará junto a Carlos Suárez –otro de los pocos que le hablan al oído al jefe de Estado– liderando los cambios que el actual Gobierno quiere para la principal estatal petrolera. La ceremonia será en la Quinta de San Pedro Alejandrino.

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Además, de acuerdo con la Casa de Nariño, el presidente tendrá otra sesión de lo que se bautizó “milagro de las regiones”, que son reuniones con los mandatarios y autoridades locales de diversas zonas para priorizar proyectos de alto impacto.

“Estoy aquí para ejercer la autoridad del Estado y recuperar estos espacios para la gente”, dijo recientemente De la Espriella al potenciar su mensaje de presencia regional. Todo esto se dará después de que el jefe de Estado, en Barranquilla, despida el avión en el que el Geovany Andrés Rojas, alias Araña, está siendo extraditado este viernes a Estados Unidos. El cabecilla de la disidencia fariana conocida como Comandos de la Frontera es solicitado por tribunales federales debido a su relación directa con el narcotráfico.

En Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de los narcoterroristas de las disidencias de las FARC, estructura 57 “Jair Bermúdez”.



El balance preliminar deja tres integrantes dados de baja, entre ellos alias “Norton”, tercer cabecilla y jefe de finanzas de la… pic.twitter.com/9lc6w1KYXX — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

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