Consejo Electoral recibiría proceso de fusión de tres partidos de derecha

Se trata de Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos, cuyos voceros –como lo reveló El Espectador esta semana– ya están en conversaciones para dar ese paso. La intención, de acuerdo con fuentes de las tres colectividades, es anunciar la próxima semana el inicio formal de ese proceso de fusión.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entrará en cuestión de días a analizar la fusión de tres partidos de derecha que quieren unir sus personerías jurídicas para consolidar una sola fuerza que enfrente los comicios regionales del 2027.

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Las tres fuerzas tienen personería y, por lo mismo, podrían dar avales. No obstante, quieren ganar más espacio en un espectro que actualmente tiene al Centro Democrático como el principal partido. En efecto, solo para la elección de Senado, sumó tres millones y logró 17 curules en esa entidad.

Pero en el CNE ya tienen un antecedente. Lo que se sabe es que los nueve magistrados que se posesionaron hace pocas semanas –siete oficialistas y dos de oposición– tienen en sus despachos el expediente de un proceso similar de la izquierda.

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La referencia es la conformación del Pacto Histórico, que surgió de fusionar al Polo, Colombia Humana, Partido Comunista, Unión Patriótica y Progresistas. El proceso se demoró y solo dio resultado “encima” de los pasados comicios, lo que se vio como una suerte de retaliación política.

Ese tipo de movidas dilatorias se volverían a intentar, pero la diferencia es que la derecha ahora tiene mayorías en el actual CNE. Eso se traduce en que el pulso político tendría un desarrollo diferente.

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Además, dentro de la sala plena de este tribunal administrativo aseguran que se están dando consensos para tomar las decisiones más clave, como esta, y así evitar que haya dilaciones. El presidente Juan Felipe Lemus (La U) hizo saber que las ponencias deben socializarse, sin que eso implique perder independencia de los despachos.

A eso se suma que están trabajando internamente en defender la viabilidad de tener nuevamente presupuesto independiente de la Registraduría, lo que sustentan con los procesos de vigilancia y control que se tienen que ejecutar precisamente de cara a las regionales de 2027.

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