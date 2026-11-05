Desde el Centro Democrático piden tumbar proyecto del partido para fusionar ministerios

El senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza radicó una ponencia de archivo al texto que daba facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para “reorganizar la estructura de la administración pública nacional”. Ese proyecto de ley fue presentado por los también senadores uribistas Julia Correa y Juan Fernando Caicedo y le permitía al jefe de Estado fusionar y suprimir entidades públicas con el argumento de promover un recorte del gasto público.

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El proyecto de ley 249 de 2026 señala que el alcance de las facultades presidenciales era una habilitación por seis meses"para corregir, por vía de un decreto con fuerza de ley, lo que tres décadas de crecimiento institucional por acumulación dejaron en desorden". Sin embargo, en la ponencia de archivo Nieto señala que es "constitucionalmente inviable que el Congreso otorgue facultades extraordinarias sin que el Gobierno Nacional las solicite expresamente y sin ambigüedades".

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Además, el documento del senador advierte que el Gobierno sí pidió estas facultades extraordinarias para reorganizar el Estado en varios proyectos de origen Ejecutivo. Para este caso, el senador sustenta, principalmente, la solicitud que se hace a través del proyecto de ajuste fiscal que iniciará a debatirse las próximas semanas en el Capitolio. Como contó El Espectador, dentro de ese proyecto de ley el artículo 7 le daría al Ejecutivo poderes para suprimir, fusionar, crear, reorganizar o reestructurar las carteras u otras entidades estatales. "Tramitar ambos proyectos llevaría además al Congreso a estudiar dos habilitaciones sobre la misma materia y en el mismo término".

La propuesta de los integrantes del Centro Democrático, además, le daba facultades al presidente para modificar la naturaleza jurídica de las entidades, así como su objetivo, funciones y organización orgánica. También se podría trasladar funciones entre las entidades que considerara, sin que esto creara competencias nuevas.

El documento presentado por el Ejecutivo sobre ajuste fiscal, en caso de ser aprobado, permitiría que De la Espriella también pudieran suprimir y fusionar, otras entidades del Estado como superintendencias, unidades administrativas especiales, agencias, establecimientos públicos y todas las entidades u organismos del orden nacional. Sobre estas entidades, también podrá cambiar su naturaleza jurídica. El mandatario también podría modificar las estructuras orgánicas y "reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades" con el fin de evitar colisión de competencias o duplicidad de funciones.

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De forma paralela, los senadores Correa y Caicedo también han propuesto la reducción de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) hasta en un 50%, en la misma línea del proyecto que el Estado se "ajuste el cinturón". Caicedo, incluso, le pidió al Gobierno que integrara esta propuesta dentro del proyecto de ley de ajuste fiscal.

El mandatario, con las facultades que espera obtener de este proyecto de ley, podría crear nuevas entidades u organismos para suplir las funciones de las oficinas acabadas. Sin embargo, el documento limita la capacidad que se crearía siempre que se considere que "se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman" y tendrían un plazo máximo de seis meses.

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