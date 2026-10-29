Ley de ajuste fiscal daría facultades a De la Espriella para eliminar o fusionar ministerios

El presidente Abelardo de la Espriella busca facultades extraordinarias para suprimir, fusionar, e incluso, crear ministerios y entidades del Estado a través del proyecto de ley de ajuste fiscal. Así lo estableció el artículo 7 del texto que presentaron este jueves el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez y el ministro del Interior (e), Iván Cancino. En esta línea, el texto permitiría que el mandatario cambie la "denominación, objetivos, estructura orgánica y orden de precedencia" de estas entidades.

El documento señala, en caso de ser aprobado, que De la Espriella tendría estas mismas facultades para las "superintendencias, unidades administrativas especiales, agencias, establecimientos públicos" y todas las entidades u organismos del orden nacional. Sobre estas entidades, también podrá cambiar su naturaleza jurídica. El jefe de Estado también podría modificar las estructuras orgánicas y "reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades" con el fin de evitar colisión de competencias o duplicidad de funciones.

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El mandatario, con las facultades que espera obtener de este proyecto de ley, podría crear nuevas entidades u organismos para suplir las funciones de las oficinas acabadas. Sin embargo, el texto limita esta capacidad a que se crearía siempre que se considere que "se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman" y tendrían un plazo máximo de seis meses. En caso de que hiciera uso de estas facultades, ya sea para suprimir, fusionar o crear nuevas entidades, el texto le da la capacidad a Presidencia para realizar modificaciones presupuestales "para financiar los gastos de funcionamiento e inversión que demande el cumplimiento de las funciones asignadas a las entidades creadas, escindidas, fusionadas".

En la línea de los recursos que se moverían con el uso de estas facultades, también se señala que las entidades no podrán contratar por prestación de servicios a personas naturales para "reemplazar los empleos que se supriman" y tampoco podrán crear nuevos empleos que cumplan las funciones de los suprimidos. En relación con la supresión de puestos, el texto advierte que no podrán ser retiradas madres y padres cabeza de familia sin alternativa económica, lo mismo que personas con discapacidad y personal que vayan a cumplir requisitos de edad y tiempo para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en los siguientes tres años.

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Para el seguimientos de las facultades extraordinarias que podría usar el presidente De la Espriella, el texto advierte que se deberá crear una Comisión conformada por el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública -quien ejercerá la secretaría técnica-, dos senadores y dos representantes de la Cámara, designados por las Mesas Directivas de las corporaciones. El parágrafo 3 del artículo en cuestión le pone límites a estas facultades extraordinarias, pues advierte que no pueden usarse para "la expedición de códigos, leyes estatutarias u orgánicas, ni la creación de impuestos, y no podrán ejercerse respecto de la planta de personal de la Fuerza Pública".

Vea el documento completo del proyecto de ley de ajuste fiscal:

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