Este lunes 23 de noviembre, a un día de que se cumplan los diez años exactos desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, la fundación Compaz llevó a cabo un evento para conmemorar lo que ha sucedido a una década de lo pactado en La Habana en 2016. En el evento estuvieron figuras clave para lograr este proceso, entre ellas el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos y el general Óscar Naranjo. Además asistió la defensora del pueblo, Iris Marín y otros miembros de la política…

Este lunes 23 de noviembre, a un día de que se cumplan los diez años exactos desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, la fundación Compaz llevó a cabo un evento para conmemorar lo que ha sucedido a una década de lo pactado en La Habana en 2016. En el evento estuvieron figuras clave para lograr este proceso, entre ellas el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos y el general Óscar Naranjo. Además asistió la defensora del pueblo, Iris Marín y otros miembros de la política colombiana.

"No fue fácil. Ya lo sabíamos: hacer la paz es más difícil que hacer la guerra y se ganan menos amigos. Para hacer la paz hay que buscar ese frágil equilibrio entre la justicia y la paz, hay que conversar, hay que escuchar, hay que ceder y lograr que la contraparte ceda, sin perder nunca de vista el objetivo esencial, que es el bienestar del país", aseguró Santos durante el discurso de apertura del evento. Y agregó: "No ha habido presidente en los últimos 44 años —por lo menos hasta hoy— que no haya buscado, de una u otra manera, este propósito esencial".

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Respecto al recorrido del proceso y las aristas que aún generan cuestionamientos en sectores opositores a este acuerdo, dijo: "Hace 10 años pasamos del horror a la esperanza. No voy a evaluar aquí cuánto se ha logrado de lo que pactamos entonces ni las fallas o falta de voluntad en la implementación del acuerdo. Los colombianos lo saben y tienen criterio para sacar sus conclusiones. El acuerdo de paz es imperfecto, como todo acuerdo humano. Pero fue lo mejor que pudimos hacer para abrir un nuevo horizonte para Colombia".

"Aunque no se ha avanzado tanto como quisiéramos, Colombia es otra. Muchos territorios antes vedados, hoy pueden recorrerse sin miedo. Las Farc desaparecieron, se convirtieron en un movimiento político, y los disidentes que insisten en la violencia son simples bandas delincuenciales que no pueden reclamar ningún estatus político", aseveró el exmandatario.

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El evento estuvo acompañado por intervenciones artísticas del Colegio del Cuerpo de Cartagena, por palabras del padre Francisco de Roux y Daniela Mostacilla, víctima del conflicto. "Tenemos que agradecerle a todos los que contribuyeron a que esto fuera posible, pero también tenemos que tomar las palabras que nos acaba de decir Juan Manuel Santos. La tarea que tenemos condenada es inmensa, y los que estamos aquí, todos, decididos a continuar con la paz", sostuvo el padre Francisco de Roux.

Colegio del Cuerpo en presentación. Foto: Archivo Particular

Y agregó: "Si eso [el acuerdo] no se cumplía, lo que debíamos tener claro era que la violencia se iba a seguir empeorando, oscureciendo en Colombia, y lo que podía venir eran territorios tomados por bandas criminales para poder en locales, donde ya no se peleaba políticamente sobre el Estado, sino por ganar dineros de bandas criminales. Pero la paz de fondo en Colombia se hizo con un rigor extraordinario".

Por su parte, Daniela Mostacilla, quien dedicó años a buscar a su padre, un guerrillero asesinado en combate en 1991 y en 2020 logró ubicar el lugar donde estaba su cuerpo, agradeció al proceso de paz por permitirle encontrar los restos de su padre Miguel a través de la Unidad de Búsqueda dispuesta por el Estado. "Mi padre fue llevado a los ocho años a las Farc. Allí se convirtió en joven y también se convirtió en hombre. […] El reclutamiento se ha convertido para muchas personas en un círculo, en una cadena que difícilmente podemos romper. Sin embargo, estoy aquí para contarles que es posible", dijo Mostacilla.

Luego de una década más de 11.000 firmantes del Acuerdo siguen apostándole a la paz. De ellos han sido asesinados alrededor de 512 personas.

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