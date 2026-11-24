Justo en la víspera de que se cumplan 10 años del Acuerdo de Paz del Teatro Colón de Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Juan Manuel Santos tuvieron un cruce de versiones, que si bien no se hizo de manera directa, sí tiene relación con lo que ha pasado tras una década de lo pactado en La Habana. El choque escaló y tuvo participación directa de varios funcionarios del gabinete.

En efecto, el mandatario nacional, quien desde la campaña cuestionó ese proceso y aseguró querer acabar con "la falsa paz", dijo en redes sociales que esta "le ha salido muy cara a Colombia". Tras calificar el mismo como un "bodrio", denunció que "en diez años se han asignado $178,59 billones de pesos a la implementación del Acuerdo de Paz, de los cuales $109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026″.

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Acto seguido advirtió que, en términos de resultados, éstos no se han visto. "Más de 350.000 hectáreas de coca; más de 28.000 integrantes de grupos armados. El reclutamiento de menores pasó de 130 casos en 2016 a 625 en 2024. Apenas el 36,9 % de los proyectos PDET están terminados. Y COP 4,53 billones asignados exclusivamente a la JEP".

Pero, además, agregó que "con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos. La falsa paz, el despilfarro de recursos públicos y los escándalos de corrupción durante el gobierno de Petro son los causantes de la ruina de Colombia". "Los colombianos merecen saber en qué se utilizó cada peso y quiénes deben responder por las irregularidades que se encuentren", dijo, para finalizar indicando que "la paz se mide en resultados, no en discursos ni en burocracia".

¡LA FALSA PAZ LE HA SALIDO MUY CARA A COLOMBIA!



A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz.



En diez años se han asignado $178,59… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Pero en el marco de la celebración de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, Santos y su Fundación, Compaz, homenajearon a víctimas, firmantes y negociadores. Al encuentro que lideró el exmandatario y Nobel de Paz también asistieron otras figuras importantes de ese Acuerdo como el padre Francisco de Roux, el general Óscar Naranjo, pastor Alape, entre otros.

Santos fue recibido, entre aplausos y destacó los avances que lo pactado en La Habana ha tenido tras una década de su firma. "Recuerdo con ilusión cómo el pabellón de heridos de la Fuerza Pública en el Hospital Militar quedó prácticamente desocupado y se creó un sistema para que la verdad se conociera", dijo Santos en la apertura del evento en la noche de este lunes.

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"Pasamos del horror a la esperanza", celebró el exmandatario, quien sin embargo reconoció numerosas fallas en la implementación del Acuerdo durante los gobiernos posteriores. Eso sí, remarcó que "los colombianos lo saben y tienen criterio para sacar conclusiones. El Acuerdo de Paz es imperfecto, como todo acuerdo humano, pero fue lo mejor que pudimos hacer para abrir un nuevo horizonte para Colombia". En el mismo acto recordó a Gabriel García Márquez al citarlo e indicar que "todos los colombianos tenemos derecho y el deber de buscar la paz a toda costa", dijo previo a señalar que en los últimos 44 años todos los gobiernos, de una u otra forma, han buscado establecer la Paz.

En su discurso, agregó que "mientras no tengamos paz, Colombia no despegará". Recordó que también empleó la fuerza para recuperar la seguridad en el país, especialmente como ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe. Y en medio de ello celebró lo logrado. Previo a este acto, Santos ya había sido objeto de críticas por parte de la administración De la Espriella, pues los ministros Alejandro Ordóñez (Interior) e Iván Cancino (Justicia) cuestionaron que ese proceso no respetó el resultado del plebiscito de 2016.

El expresidente Juan Manuel Santos durante el evento de los 10 años del Acuerdo de Paz Foto: Prensa Juan Manuel Santos

En entrevista con El Espectador, Santos aseguró que esa ida a las urnas se enmarcó en una campaña política atravesada por serios cuestionamientos. "La mentira más grande, la que hizo más daño, fue la que el actual ministro del Interior (Alejandro Ordóñez), que en ese momento era procurador, se inventó", dijo. Además, agregó sobre las políticas de De la Espriella que "eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado; no debería hacer ese tipo de manifestaciones y puede enviar una señal muy peligrosa".

Al respecto, Ordóñez respondió y desde las cuentas oficiales del Ministerio dijo que "la dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces". Por otro lado, el ministro Cancino también se pronunció y cuestionó que ese proceso no ha sido de una paz duradera y eficaz.

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"La dignidad de la Presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo dijo NO. Y se desconoció cuando en lugar de combatir a los criminales se les ofreció impunidad sin obtener a cambio una paz verdadera y nunca hemos visto una completa indemnización a las víctimas", dijo el jefe de la cartera de Justicia. Además, Cancino dijo que las células que desertaron de lo firmado en La Habana "se convirtieron en franquicias criminales de varias cabezas que se disputan territorios, rutas del narcotráfico y el control de poblaciones enteras". Y por las declaraciones a este diario desde el Centro Democrático también criticaron al expresidente a quien llamaron "mentiroso".

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