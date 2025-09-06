Efraín Cepeda lanzó su candidatura a la Presidencia: “Sé cómo ganarle a Petro”

Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, aseguró que el presidente Gustavo Petro sí ha tenido intentos dictatoriales. Foto: Jose Vargas Esguerra

Una nueva figura se suma a la lista de precandidatos presidenciales que están buscando un espacio en el tarjetón de mayo de 2026. El último es el expresidente del Senado y férreo opositor del mandatario Gustavo Petro, quien lanzó su aspiración este sábado en un evento del Partido Conservador.

“Porque sé cómo ganarle a Petro. El único que ha derrotado a Petro siete veces es Efraín Cepeda, y con la ayuda de ustedes y de este maravilloso equipo lo vamos a derrotar para la Presidencia de la República”, aseguró en mitin político en el Tolima.

En su paso por la cúpula del Senado, el congresista conservador mantuvo una línea de oposición al jefe de Estado, lo que llevó en no pocas ocasiones a choques fuertes entre la Casa de Nariño y el Capitolio. Incluso a su salida de la mesa directiva, no descartó pasar a ser candidato presidencial, pero hasta este momento hace oficial su aspiración.

“Aquí vamos a devolverle la paz al país. Ese embeleco de la paz total se acaba, que tiene a la población acorralada. Fuera los violentos, fuera la extorsión”, declaró en su intervención, en la que también defendió al sector privado.

Un sector de la oposición ha entablado diálogos para un frente conjunto ante la izquierda en los comicios de 2026. El Partido Conservador, en cabeza de la senadora Nadia Blel y del mismo Cepeda, ha hecho parte de esas conversaciones, junto al Partido de la U, de los codirectores Alexander Vega y Clara Luz Roldán, y el Partido Liberal, dirigido por el expresidente César Gaviria.

Todos ellos harían parte de una consulta interpartidista en marzo del próximo año, en la que también entraría Cambio Radical, cuyo líder natural es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Se sumarían otras figuras que han hecho oposición al jefe de Estado y que actualmente están buscando firmas para avalar sus candidaturas, como el exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna y el grupo de exmandatarios locales “La Fuerza de las Regiones”.

