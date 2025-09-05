“La historia deberá reconocer al gobierno del presidente Petro”: Heráclito Landinez

El representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez hace parte de Progresistas, el partido que nació de la escisión del Mais. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Empecemos la fusión del Pacto Histórico. Una tutela ya se decidió sobre la escisión de Mais, ¿cómo ven el tema la fusión en el Consejo Nacional Electoral?

Nosotros somos unos partidos políticos progresistas y de izquierda que decidimos fusionarnos en uno solo, que es el Pacto Histórico, que surge con el presidente Gustavo Petro y como coalición. Sin embargo, estamos muy preocupados porque el Consejo Nacional Electoral no ha avanzado en la discusión. Queremos que se avance, porque si no avanzamos no podemos tener el gran partido de cierre en Colombia y no podemos hacer consultas internas. Eso significa que todo el pensamiento progresista de izquierda de este país no podrá organizarse en un solo partido. Queremos que el CNE avance, le cumpla a los partidos y a los colombianos.

¿Creen tener los votos necesarios en la sala plena para asegurar una decisión favorable?

Sí. Ahí hay una discusión que es la siguiente: el CNE se ha convertido en un escenario político, más que un escenario jurídico. Nosotros tenemos la confianza de que todo lo que se ha hecho en términos jurídicos está bien y es una decisión política que no pueden los señores magistrados desconocer, porque sería desconocer la identidad política de un porcentaje muy alto de los colombianos, que no podemos excluirlos, que no podemos negarles su derecho a organizarse y formar partidos políticos.

Hemos estado atentos a que le cumplan a los colombianos, que le cumplan a los partidos que renunciando a personerías jurídicas suyas deciden funcionarse en un solo partido. Está el Polo Democrático con tanta historia, la Unión Patriótica —víctimas de un genocidio—, Partido Comunista, Colombia Humana. Es una decisión importante, histórica para el país.

Esta consulta no es solamente para precandidatos presidenciales, sino también para temas de Congreso. Si no se toma la decisión, ¿no se podría hacer de ninguna forma?

No se podría hacer consulta interna del pacto, porque cada partido tendría que ir con sus propios candidatos. O decide cada uno si hace sus consultas internas, pero no hay el tiempo. Lo ideal para el país, lo ideal para Colombia, es que existan elecciones primarias de un solo partido que agrupe a todo el pensamiento de la izquierda en Colombia y el progresismo. Ahí, vía consulta a los propios ciudadanos, que se escoja el orden de la lista que será cerrada y paritaria de género, es decir, mitad hombre y mitad mujeres para garantizar que más mujeres sigan participando en política, sigan estando en espacios de decisión y de poder como es el Congreso de la República.

El Pacto Histórico lo logró, ningún otro partido ha metido tantas mujeres o garantizado la participación real de las mujeres. Cuando elegimos 20 senadores, 10 son mujeres. Cuando elegimos 30 representantes de la Cámara, 15 son mujeres. Es decir, eso representa al país, eso representa que tenemos el 52% de mujeres, que ningún otro partido tiene tanta participación y como debe ser 50 y 50.

Hay cierta preocupación alrededor de cómo se va a dividir el voto de la izquierda si Unitarios o el mismo Mais no entran al partido del Pacto Histórico...

Hemos hecho un llamado al movimiento de Unitarios que agrupa tendencias políticas como Comunes, como la doctora Clara López, para que hagan parte del Pacto Histórico, porque no podemos repetir la historia del 2022. Fuerza Ciudadana presentó una lista aparte, sacó 470 mil votos, pero no pasó el umbral. Y por lo tanto esos votos se perdieron y no se sumaron para sacar más senadores. Si hubiesen estado en el Pacto, con esos votos hubiéramos podido meter cuatro senadores más. Y algunas votaciones en el Senado se han perdido por uno o por dos votos.

En esas listas hay llamados de las bases, por ejemplo, en Colombia Humana, para una participación equitativa de todos los inscritos, ¿eso se puede garantizar frente a liderazgos más fuertes?

En la convocatoria que se hizo, todas las organizaciones sociales afines al Pacto Histórico pudieron postular candidatos, todos los partidos políticos recibieron precandidatos para postularlos y hay unos criterios mínimos que deben cumplirse. ¿Cuáles criterios? Uno, que sean militantes de un partido, del partido político el cual los postula. Dos, que no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para ser candidatos, por eso habrá un examen de cada una de las hojas de vida de cada uno de los candidatos para asegurarnos que no se presenten candidatos inhabilitados. Tres, que no vengan candidatos de otros partidos, como el Centro Democrático, u otros que no tienen la afinidad ideológica con nosotros, que fueron candidatos allá y ahora quieren ser candidatos acá.

En ella también está previsto que participen el exalcalde Daniel Quintero, imputado por el caso de Aguas Vivas, y el exjefe de despacho Alfredo Saade, ambos con propuestas polémicas como cerrar el Congreso o proponer la reelección, respectivamente. ¿Usted cómo ve su llegada?

Yo creo que el pastor Saade y Quintero ya estaban en el proyecto de coalición del partido Pacto Histórico. Saade fue candidato en la consulta de 2022, con Gustavo Petro, Francia Márquez y Arelis Uriana. Quintero estuvo apoyando en Antioquia, que era un bastión uribista, al proyecto del presidente. Entonces no es que son recién llegados, sino que vienen en el proceso. El pastor tiene propuestas controvertibles, pero son los ciudadanos los que deciden a cuál propuesta apoyar.

Quintero ha dicho unas cosas que están por fuera del marco constitucional, como es revocar el Congreso: no hay ninguna norma, ningún artículo de la Constitución que lo permita y eso es atentar contra el otro poder público. Y tiene unas investigaciones en la Fiscalía, como muchos funcionarios públicos. Lo ideal es que resuelva su situación jurídica, en la Fiscalía y entre los jueces, para que pueda participar en igualdad de condiciones con los demás. Hoy puede avanzar porque solamente tiene una investigación en la Fiscalía, no está en juicio y puede avanzar porque no tiene ninguna inhabilidad. El Pacto ya decidió aceptarlo y él manifestó su intención de ir a la consulta.

¿El Comité de Ética y Garantías Electorales del Pacto Histórico ya decidió sobre su participación?

No, porque estamos esperando que se cumpla todo el proceso de inscripción y posteriormente de evaluación de los perfiles y de la hoja de vida en el comité, que tenemos plazo hasta el 12 de septiembre para que admita un concepto sobre cada uno de los postulados. Hay nueve candidatos postulados reconocidos, pero hay otros tantos que también se inscribieron, son 12. El Comité de Coordinación Política Nacional al final decidirá y avalará esas candidaturas.

¿Cuál fue la línea que les dio el presidente Petro en la última reuniones que tuvieron?

Fue una reunión cordial para hablar de la agenda legislativa, de cuáles son las prioridades en este periodo del Gobierno y conversar sobre la política nacional. En ese mismo escenario el presidente planteó la necesidad de formar el Pacto Histórico como partido único, que es una decisión de nosotros, pero que corresponde a una necesidad nacional de identidad política de un sector de la población al cual nosotros representamos. Muchos partidos dispersos podrían dispersar los votos y así mismo no pasar el umbral.

De estos proyectos que son prioridad, a la Comisión Primera de Cámara llegó la iniciativa de la ley de sometimiento, alrededor de la cual hay cierta polémica por los beneficios que genera a jefes criminales y por las fallas de la paz total. ¿Cómo está el panorama?

Es un tema muy importante para el país porque complementa la Ley de Paz Total del año 2022, en la que se le dieron herramientas al Gobierno para avanzar en diálogos y negociaciones con grupos insurgentes. Y la otra parte es esta ley que se radicó, con estos se dialoga y se negocia, a estos se someten. ¿A cuáles se someten? A organizaciones armadas ilegales de este país, como el Clan del Golfo y tantas otras que operan en Colombia, para sentarse con ellos y la ley le da esas herramientas al Gobierno y a la Fiscalía para someterlos a la justicia. Es muy importante estos dos temas porque se complementan los grandes temas para avanzar en la superación del conflicto armado en Colombia y para bajarle a los niveles de la violencia en este país que generan grupos armados ilegales organizados.

Pero la iniciativa no es muy bien vista por varios sectores...

Hemos avanzado. Hay sectores del Gobierno que tenían observaciones, que tenían críticas, pero se subsanaron y se presentó el proyecto al Congreso. En la Comisión hay algunas voces que es normal que le hagan oposición, que cuestionen el proyecto de ley, que son de la oposición. En la mayoría de los partidos afines y de los partidos que les interesa superar el conflicto armado en Colombia, creo que tenemos buena aceptación. Va a avanzar con unas discusiones fuertes en comisión y en plenarias.

¿Y usted cómo ve esa relación entre el Congreso y la Casa de Nariño?

Yo creo que el Congreso ha hecho un papel importante y con unas voces en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, que son las voces de la oposición. Hay voces que cuestionan por cuestionar, que algunos personajes que quieren hacer videos o que gritan, y que no asumen su condición de congresistas. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño al Congreso y al país, que algunos que venían de algunos sectores, como redes sociales, que solo cuestionan sin argumentos. Hay algunos pocos, que es oposición ilustrada, que pueden tener argumentos contrarios a la visión ideológica nuestra, pero son respetados obviamente todos los proyectos, todos los conceptos, todas las posiciones ideológicas.

Debe ser un principio de la democracia que las discusiones políticas sean transparentes, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro con los consejos de ministros televisados. Que la gente sepa cuáles son los temas, cómo van avanzando los temas, cuáles son los resultados de gobierno y cuál es el papel que tiene cada ministro.

Ya le queda menos de un año al “Gobierno del cambio”, ¿cuál es su balance?

Yo creo que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico hicieron algo que en ningún otro momento de la historia se ha hecho, que fue asomar a unas personas de diferentes orígenes sociales como los que venían antes a escenarios de poder. Entonces ver en la plenaria de la Cámara, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas, gays, profesores, gente de todos los orígenes, territoriales, sociales, étnicos, que se asomaron al Congreso para poder incidir en las discusiones públicas. Eso es muy importante.

Estábamos acostumbrados a que los cargos y los miembros de las corporaciones públicas heredaban su poder político a sus hijos, a sus nietos, entre los Vargas Lleras, los Santos y los Turbay tenían la concentración del poder. A muchos no les interesa contarlo, pero este gobierno ha hecho muchos cambios positivos para este país y yo creo que la historia deberá reconocer al gobierno del presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico todo lo que han hecho por los colombianos.

