Desde el Pacto piden a Comisión de Ética cuentas por procesos denunciados por sus militantes

El pronunciamiento se da porque la mesa directiva de la Cámara trasladó dos quejas contra esos representantes para que sean verificadas. Sobre Estrada, se indicó que le jaló la chaqueta a su colega de corporación Daniel…

Luego de que se confirmara que la Comisión de Ética del Congreso comenzaría indagaciones sobre dos congresistas del Pacto Histórico, Verónica Estrada y Hernán Muriel, desde las filas de la izquierda que ahora está en la oposición salieron a pedir celeridad en otros procesos que en estas toldas son vistos como prioritarios.

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El pronunciamiento se da porque la mesa directiva de la Cámara trasladó dos quejas contra esos representantes para que sean verificadas. Sobre Estrada, se indicó que le jaló la chaqueta a su colega de corporación Daniel Briceño (Centro Democrático); y en torno a Muriel se informó que fue en pantaloneta a una sesión plenaria.

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El envío a la Comisión de Ética no implica sanción, por lo que es un procedimiento reglado y de trámite. Pero sí genera reacciones políticas que se meten en medio de la dura confrontación que hay entre la oposición y la derecha gobernante.

“¿Qué le pasa a la Cámara? La Mesa Directiva pide investigar a Hernán Muriel por asistir en pantaloneta y a Verónica Estrada por sujetar una chaqueta. Por ejemplo, ¿qué pasó con la indagación que abrió la Comisión de Ética del Senado por denuncias de presunta trata de mujeres, acoso sexual y corrupción? ¿Cuáles son los resultados?”, se preguntó el representante Heráclito Landinez, también del Pacto Histórico.

¿Qué le pasa al Cámara? La Mesa Directiva pide investigar a @Hernan_MurielP por asistir en pantaloneta y a @Veronicaho88 por sujetar una chaqueta.



Por ejemplo ¿Qué pasó con la indagación que abrió la Comisión de Ética del Senado por denuncias de presunta trata de mujeres, acoso… pic.twitter.com/jARIcUNh0x — HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) October 6, 2026

Y agregó: “En marzo de 2026, María José Pizarro también presentó una queja contra otros congresistas por presunta violencia política y acoso machista y misógino. Nada pasa. El Congreso tiene que responder por las denuncias graves. Proteger a las víctimas, investigar los abusos de poder y esclarecer los señalamientos de corrupción debe ser una prioridad”.

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Pero desde la derecha sí han respaldado que se indaguen las conductas de los representantes de izquierda ya que, según algunos de sus voceros, eso puede implicar una posible falta a lo que se estipula en la Ley 5ª de 1992, que es la que rige el funcionamiento del Congreso de la República.

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