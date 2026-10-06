“Los vamos a derrotar en las urnas”: De la Espriella lanzó dardos por campaña anticipada

Quien entró al debate electoral sin mencionar candidatos o tendencias, pero sí con una clara intención proselitista, fue el presidente Abelardo de la Espriella. En efecto, no solo dijo que el proyecto político que representa avanzará más a través de los…

La campaña electoral se anticipó. Y no solo por las movidas que derecha e izquierda a nivel partidista vienen haciendo y que han sido documentadas en su integridad en las últimas dos semanas por El Espectador , sino porque la Casa de Nariño ya dio directrices para entrar de lleno a ese proceso.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Quien entró al debate electoral sin mencionar candidatos o tendencias, pero sí con una clara intención proselitista, fue el presidente Abelardo de la Espriella. En efecto, no solo dijo que el proyecto político que representa avanzará más a través de los comicios, sino que todo, dijo, va de la mano del fortalecimiento de la seguridad.

Publicidad

Más información: Derecha e izquierda empujan sus apuestas electorales para 2027: ya hay una baraja en juego

“Con el terrorismo no puede haber negociaciones, no hay contemplaciones, no los habrá en el campo de batalla y tampoco con sus socios en el campo político. Los hemos venido a enfrentar y a derrotar a unos que están armados en el campo de batalla con las armas de la República y las leyes de la nación; y a unos que están en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud y con patriotismo”, aseguró el mandatario.

Y agregó: “Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”. Todo esto lo dijo, como él mismo referenció, cuando está a 24 horas de completar dos meses en la jefatura del Estado.

Consulte aquí: Estos son los detalles del estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno al Congreso

¿A quién se refería? El mandatario hizo estas afirmaciones luego de reiterar que en su Gobierno hay un interés directo por fortalecer los temas de seguridad y que, en esa vía, atacará con más fuerza a los grupos criminales que actúan a nivel urbano y rural con anuencia del narcotráfico.

En ese contexto, De la Espriella lanzó sus frases con carga electoral al mencionar que impartió órdenes a todo el Estado para hacer presencia en territorios y garantizar que la ciudadanía tenga seguridad. “No hay desarrollo posible donde la gente tiene miedo”, precisó.

Es de su interés: “Quiero saber qué ocurrió”: dan ayuda a exmilitares señalados de matar a presidente haitiano

El mandatario ratificó que quiere ser visto como el “principal defensor” de la Fuerza Pública, porque, de acuerdo con su versión, hay más de 20.000 ilegales en armas que deben ser combatidos. Parte de eso, como también lo anticipó este diario, está con los contenidos del estatuto antiterrorista y la ley de sometimientos.

En todo caso, esta línea de mandatarios metidos de forma directa en política electoral se vio durante la administración del expresidente Gustavo Petro, ahora líder de la izquierda opositora, quien constantemente intervenía en asuntos que se resuelven vía urnas. Eso le valió críticas desde varios sectores, incluidos los que ahora están en el poder y, según lo decidido este martes, tomaron la misma ruta.

Otros hechos: Crece controversia por recursos y vigencia de la JEP: ¿cuál es el nuevo capítulo?

De otro lado, la actividad del jefe de Estado tuvo otros focos. En efecto, ahora que faltan pocos días para que se cumplan dos meses del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la Casa de Nariño confirmó que el denominado “fondo milagro” está listo y que este martes se dará a conocer en su integridad.

Así lo notificó el presidente De la Espriella desde Risaralda, departamento al que llegó precisamente este 6 de octubre para confirmar los avances que se han tenido en torno a la reconstrucción de infraestructura y vivienda tras el sismo. Y, de paso, advirtió que todo va de la mano de la construcción de su plan de desarrollo.

Vea también: Listos ajustes del Gobierno De la Espriella para la consulta previa: “se respeta”

“Ya lo tenemos listo y hoy lo vamos a anunciar en el consejo de ministros”, enfatizó el jefe de Estado durante un evento que, precisamente, se denominó “Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030: Colombia La Patria Milagro”. Fuentes extraoficiales advirtieron que hay al menos COP 4 billones listos para el “fondo milagro”, el cual dirige Jaime Uribe.

Lo que se sabe es que los proyectos ya se están analizando para, así mismo, darles viabilidad en las regiones donde el terremoto golpeó con más fuerza. “La infraestructura tiene que reconstruirse, pero tiene que quedar mejor”, enfatizó el mandatario.

“Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, aseguró el presidente Abelardo de la Espriella en medio de una campaña anticipada para las regionales de 2027. Lo hizo desde… pic.twitter.com/H9jb0Z6blM — El Espectador (@elespectador) October 6, 2026

El consejo de ministros del que habló el presidente está previsto para la tarde este martes, en Bogotá, y se espera que desde la Casa de Nariño se entregue información adicional sobre este proceso.

No obstante, en lo referente a su plan de desarrollo, De la Espriella aseguró que Planeación Nacional ya identificó al menos 334 proyectos prioritarios que están tasados en COP 535,1 billones. Todo se está analizando y es parte del por qué todo su gabinete lo acompañó en esta reunión en Risaralda.

Publicidad

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.