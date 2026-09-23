De la Espriella recorre Santa Marta tras ordenar militarización: "el Estado no se arrodilla"

El presidente Abelardo de la Espriella recorrió las calles de Santa Marta en medio de la crisis de orden público que enfrenta esa ciudad a raíz de las represalias que tomaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACNS) luego de la baja confirmada de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo", uno de los principales cabecillas de ese grupo criminal. El jefe de Estado ordenó la militarización de la capital del Magdalena y aseguró que se emprenderá una ofensiva para dar de baja a los demás líderes de esa organización.

Así lo hizo saber desde sus redes sociales, esto mientras realizaba un recorrido por varios barrios de esa ciudad. Según anunció el jefe de Estado, primero pasó por el barrio Cristo Rey y luego recorrió la zona conocida como 11 de noviembre, dos de los sectores que se catalogarían como el centro de operaciones de las ACSN. De la Espriella señaló que "estos miserables de los Pachenka, de los Conquistadores de la Sierra, de los narcoterroristas del Clan del Golfo no van a rodear al pueblo colombiano. Vamos por esos bandidos sin ninguna contemplación".

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El mandatario remarcó la necesidad de la militarización en esa región, esto debido a los bloqueos al transporte público y el cierre de los comercios en gran parte de esta ciudad. Sin embargo, tras la militarización, el presidente pidió a la ciudadanía continuar con sus actividades cotidianas, dando un parte de seguridad que, con la presencia de la Fuerza Pública, pueda haber un "retorno" a la normalidad. "Estos bandidos cuando no está la Fuerza Pública hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son. La ciudad está militarizada y el gobiero está aquí. Invitamos a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar y a proteger", dijo.

"Juro por Colombia y mi vida que los vamos a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra en la que se puedan esconder. Los voy a acabar con la fuerza legítima del Estado y si no se someten los voy a mandar la infierno en una bolsa", señaló el presidente. Acto seguido aseguró que las acciones ofensivas serán contra los líderes de las ACSN, señalando directamente a: "alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Cuando esos bandidos se enfrentan a la Fuerza Pública ahí quedan y por eso acuden al terror".

Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes.



A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza… pic.twitter.com/BXlczTp4Mb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 23, 2026

"Retornen a sus actividades porque hay un gobierno que los protege", remarcó el presidente durante su mensaje, pues agregó, además, que "la militarización del Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente". Además de esta medida de militarizar la región, el presidente también anunció que liderará el Puesto de Mando Unificado (PMU), sumado a un consejo de seguridad que se desarrollará este jueves 24 de septiembre en ese mismo departamento.

¿Quién era alias Cholo?

En la tarde del pasado 21 de septiembre, la Policía Nacional y el presidente Abelardo De la Espriella confirmaron la muerte de siete personas que harían parte de este grupo armado, entre ellas José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como el segundo comandante militar de la primera línea de las ACSN, y un hijo de alias "Pinocho", conocido como el máximo jefe y financiador de la organización heredera del paramilitarismo.

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El operativo contra alias "Cholo" tuvo lugar en Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, donde comunidades indígenas denunciaron terminar en medio de la acción policial. En el mismo operativo murieron otros seis presuntos integrantes del grupo armado. Entre ellos, el hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, máximo jefe y financiador de las ACSN. Como reacción al operativo, se han presentado quemas de vehículos, bloqueos sobre la Ruta del Sol, negocios comerciales cerrados, clases suspendidas y comunidades indígenas confinadas.

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