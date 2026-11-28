"La seguridad es la columna vertebral sobre la cual se construye cualquier sector de la economía. Sin seguridad física es imposible que haya crecimiento económico, es imposible que haya atracción de…

El vicepresidente José Manuel Restrepo adelanta labores en la ciudad de Cartagena con el propósito de trabajar en la Misión Crecer. Desde allí invitarlos a rodear al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que viene día y noche haciendo una tarea encomiable, destacada, entregada y responsable por garantizar la seguridad de este país".

"La seguridad es la columna vertebral sobre la cual se construye cualquier sector de la economía. Sin seguridad física es imposible que haya crecimiento económico, es imposible que haya atracción de inversión y la seguridad física significa enfrentar desafíos históricamente ha tenido nuestro país", aseveró el segundo al mando.

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Por su parte, este sábado, Restrepo visitó la Cámara de Comercio de Cartagena y aseguró que , en acompañamiento de la "presidenta de la junta directiva y de su directora ejecutiva, estamos aquí en frente del puerto de Cartagena, puerto que sirve para comercio exterior y también sirve como destino de cruceros. Eso qué significa que estamos aquí para empezar a construir la Misión Crecer desde Cartagena en el departamento de Bolívar e ir preparando esa Misión Crecer para que retornemos de nuevo con la vicepresidencia y los ministerios a ese escenario".

Además, reiteró su mensaje respecto a a importancia de construir buenos lazos a nivel empresarial. "Los empresarios son aliados fundamentales para la atracción de inversión y la generación de empleo. Por eso desde la Vicepresidencia trabajamos en el Plan Destrabe, para eliminar trabas y facilitar el desarrollo de proyectos clave para Colombia", puntualizó.

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Estas reuniones se han dado a la espera de que comience la discusión sobre la ley de ajuste fiscal presentada por el Ejecutivo en el Congreso. En ese sentido, las Comisiones Económicas Conjuntas desarrollan una serie de audiencias públicas en torno a la ley que, tras varios cambios, espera tener buen ambiente en el Congreso para ser aprobada en primer debate en los primeros días del mes de diciembre. El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se ha reunido con varias bancadas, mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez analizan incluir propuestas de las colectividades.

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