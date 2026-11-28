Enrique Parejo fue ministro de Justicia del presidente Belisario Betancur. En la imagen también está la portada de un libro que su nieto, quien tiene el mismo nombre, realizó con sus memorias. Foto: Archivo familiar

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura “Ni presidente ni miembros de gabinete supimos cómo se desarrollaba operación militar” Lariza Pizano Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La serie Palacio, de Netflix, ha revivido uno de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia. Usted era ministro de Justicia de Betancur. ¿Qué recuerda de cómo se tomaron las decisiones en la Casa de Nariño?

Mi hijo Carlos y mi nieto Enrique me han hablado de la serie. Fueron momentos trágicos, de mucha angustia e incertidumbre. Me enteré de la toma del Palacio el miércoles 6 de noviembre, hacia el mediodía, mientras despachaba en el Ministerio de Justicia, cerca de la Plaza de Bolívar, en Bogotá. El secretario general de la Presidencia, Víctor G. Ricardo, me llamó y me preguntó si conocía la situación y quiénes estaban involucrados. Le respondí que no sabía más de lo que acababan de divulgar los medios. Luego de colgar, quise comunicarme de inmediato con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alfonso Reyes Echandía. La secretaria del magistrado me dijo que él no estaba disponible, pero que le avisaría que yo había llamado. También me dijo que se escuchaban muchos ruidos en el primer piso del Palacio y que, a pesar del presunto ingreso de los guerrilleros del M-19, los magistrados se encontraban a salvo.

¿Y qué pasó después?

Enseguida me convocaron desde la Casa de Nariño al Consejo de Ministros que había citado de urgencia el presidente Betancur. Desde ese momento pensé en la necesidad de salvaguardar la vida de todos los civiles que se encontraban en el Palacio, entre ellos magistrados que habían asumido importantes funciones frente al Tratado de Extradición. El presidente nos pidió a todos los ministros que diéramos nuestra opinión acerca de cuál debía ser la respuesta del Gobierno. Muchos aceptaron la propuesta del ministro de Defensa, el general Vega Uribe, y del comandante de la Policía, Víctor Delgado, de permitir el ingreso del Ejército y la Policía al edificio para combatir a los guerrilleros y retomar el control del Palacio. Me opuse categóricamente a esa operación, puesto que, si el Ejército y la Policía entraban al Palacio, la vida de los civiles correría peligro por cuenta del enfrentamiento con la guerrilla. No existían garantías para salvaguardar la vida de quienes se encontraban en ese edificio. Así se lo planteé al presidente, al ministro de Defensa, al comandante de la Policía y a los demás miembros del gabinete.

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La decisión fue otra…

Lamentablemente, la decisión final fue apoyar la operación militar. Entonces le pedí al ministro de Defensa que la fuerza pública respetara, sin condición alguna, la vida de los civiles, que estos fueran entregados a la Cruz Roja y que los capturados fueran judicializados en vida. Mi solicitud, evidentemente, no se cumplió y ocurrió la tragedia.

¿Usted trató de que Luis Carlos Galán hablara con el presidente Betancur para lograr un cese al fuego?

Sí. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Luis Carlos Galán, quien respaldó mi posición de promover una salida negociada. Él habló con el presidente. En el libro de memorias escrito por su nieto Enrique Andrés, usted insiste en que los militares y policías, en particular el general Delgado Mallarino y el ministro de Defensa, el general Vega Uribe, ocultaron información. Ni el presidente ni los miembros del gabinete supimos cómo se estaba desarrollando la operación militar. De hecho, me he preguntado si esta ya había comenzado antes de que se presentara la propuesta de realizarla ante el Consejo de Ministros. Consideré, en su momento, que el general Vega Uribe no nos estaba contando todo lo que ocurría en los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. Después de la toma, pude constatar que sucedieron hechos que iban en contravía de las órdenes directas del jefe de Estado y del Consejo de Ministros. Las decisiones las tomaban los encargados de la operación y no el jefe de Estado. Muy grave.

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¿Cómo respondió Vega Uribe a sus cuestionamientos?

El ministro Vega Uribe y yo tuvimos evidentes desacuerdos a lo largo de la toma del Palacio. Le reclamé que no se estuviera haciendo lo suficiente para sacar con vida al presidente de la Corte, a los magistrados y a los demás civiles. Él me respondió que todo estaba bajo control, que los civiles iban a salir vivos del Palacio y que la operación debía seguir hasta el final. Si bien estuve en desacuerdo, respeté la posición del presidente Betancur de seguir adelante con la retoma.

¿Supo el presidente Betancur de los ruegos del magistrado Reyes Echandía para que ordenara el cese al fuego?

Me acuerdo de los llamados del presidente de la Corte, el magistrado Reyes Echandía, para que se ordenara un cese al fuego inmediato. Supimos de esos llamados, pero el presidente acató las recomendaciones de otros ministros de avanzar en la retoma militar.

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Entre esos ministros estaban Jaime Castro y Noemí Sanín. Otra de las grandes controversias históricas tiene que ver con el papel de ella, entonces ministra de Comunicaciones, en la retoma. En particular, con su decisión de transmitir un partido de fútbol mientras se desarrollaba la tragedia. ¿Cómo se tomaron esas decisiones?

Esa decisión no nos fue consultada, ni a mí ni al Consejo de Ministros. Por lo que recuerdo, el presidente tomó la decisión de no transmitir la toma por radio ni por televisión, por razones de orden público. Esa no fue una decisión acertada, pues los familiares de los civiles que se encontraban en el Palacio querían saber qué estaba sucediendo. Además, los colombianos tenían derecho a informarse. El presidente se negó a hablar directamente con los magistrados que estaban en el Palacio. Ese fue otro error.

Enrique Parejo fue ministro de Justicia entre 1984 y 1986. Foto: Archivo particular

¿Tuvo usted discusiones con la ministra Sanín sobre la necesidad de comunicarse con los magistrados que estaban en el Palacio?

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En medio de las peticiones de cese al fuego, les propuse al presidente, a la doctora Noemí y a los demás presentes establecer una línea directa con el Palacio de Justicia para dialogar con los funcionarios que estaban como rehenes y con los guerrilleros que tenían la intención de hacerle un juicio político al presidente Betancur. Les comenté que conocía al comandante de la toma, el señor Almarales, porque habíamos sido compañeros de colegio en Ciénaga, y que así podría entablar una negociación con él para llegar a una solución que tuviera en cuenta, ante todo, la vida de los civiles. Al presidente y a los demás ministros les pareció acertada mi idea, por lo que procedí a llamar al Palacio de Justicia. No logré comunicarme, pero sigo pensando que, si Almarales hubiera pasado al teléfono o la línea me hubiera funcionado, la historia habría sido muy diferente.

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Usted era un dirigente liberal, había sido senador por el Nuevo Liberalismo y formaba parte del Gobierno de un presidente conservador. ¿Qué margen tenía para disentir de sus decisiones?

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La representación que ejercía en el gobierno de Betancur venía del apoyo que mi movimiento, el Nuevo Liberalismo, con Luis Carlos Galán a la cabeza, le había dado al presidente para combatir los carteles del narcotráfico. Tenía legitimidad para plantear mis posturas y así lo hice cuando me opuse a la forma como se dio la retoma militar. Después de la tragedia continué ejerciendo como ministro e insistí en establecer un tribunal para juzgar los crímenes ocurridos en el Palacio de Justicia durante la toma y la retoma. Lamentablemente, el tribunal no contribuyó lo suficiente al esclarecimiento de los hechos ni a la determinación de la responsabilidad penal del M-19 y de la fuerza pública.

Cuarenta y un años después, sigue siendo difícil establecer qué ocurrió con el liderazgo presidencial durante la retoma. ¿Fue Belisario Betancur un presidente ingenuo, un mandatario indeciso o un líder cuyas instrucciones no fueron atendidas por los militares?

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Esa pregunta se la siguen haciendo muchos colombianos. Desde la consideración y el aprecio que le tuve al presidente Betancur, creo que no tomó decisiones acertadas. Hay que considerar también que ni él ni los ministros tuvimos mayor acceso a la información sobre lo que estaba sucediendo. El ministro de Defensa, Vega Uribe, y el comandante de la Policía, Delgado Mallarino, aislaron a la Rama Ejecutiva de la realidad.

Enrique Parejo y su nieto, quien tiene el mismo nombre. Foto: Archivo familiar

¿Piensa ocasionalmente en ese episodio?

Sí, y me entristece recordar que me opuse firmemente a la decisión del comandante de la Policía, porque los magistrados y los demás civiles quedarían expuestos al fuego cruzado. Los magistrados pudieron informar los lugares en los que se encontraban retenidos y, sorpresivamente, fue allí donde se dirigieron proyectiles de manera intempestiva y cruel. Aquí hubo una evidente responsabilidad del Estado en manos de los comandantes militares y policías de la época. Ni eso ni el terrorismo del M-19 se pueden negar.

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¿Qué verdades siguen pendientes en el caso del Palacio de Justicia?

El Estado colombiano sigue en deuda con las víctimas, sus familiares y con el proceso de memoria histórica de lo que en verdad sucedió los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Las desapariciones, los asesinatos y el aislamiento del poder político por parte de los dirigentes de la fuerza pública de aquellos tiempos son hechos tratados, narrados y esclarecidos parcialmente por las sentencias judiciales. Aquí no existió una operación militar limpia por parte del Estado, y mucho menos de los guerrilleros. Aquí sucedió una tragedia de la que hace falta verdad, puesto que con la verdad se construyen tanto país como sociedad.

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