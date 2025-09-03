Así fue la sesión del Senado en la que se concretó la victoria Carlos Camargo

Carlos Camargo fue elegido en el Congreso como magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En casi seis horas se certificó una victoria para el exdefensor Carlos Camargo como nuevo integrante de la Corte Constitucional y, de paso, una derrota para el gobierno de Gustavo Petro. Una votación de 62 contra 41 certificó que la oposición había logrado los votos necesarios para impulsar a quien era su candidato en la terna también compuestas por los juristas María Patricia Balanta (con el respaldo del Ejecutivo) y Jaime Tobar.

La maratónica sesión fue citada para las 9:00 a. m. y casi nueve horas después finalizó con una decisión que sacudió al mismo Ejecutivo. En efecto, los coletazos de la llegada de Camargo se sintieron en el vecino del Capitolio, desde donde llegó la noticia de que se le había pedido la renuncia a tres ministros: Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC), todos provenientes de acuerdos los partidos Alianza Verde, Liberal y de La U, respectivamente.

“La coalición de gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

La coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia. https://t.co/r0JTN8M3sz — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

El golpe fue duro para la Casa de Nariño, que comenzó desde esta semana a ajustar sus cuentas para que Balanta pudiera superar al exdefensor en una victoria que era asegurada. Aunque se creyó que sería un “voto finish”, una diferencia de 21 dejó claro que las cuentas no dieron para el mismo Ejecutivo.

“Hoy se eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esto agitó un avispero político. Lo que queda claro es que las cortes, los medios y las redes tienen el poder en contra de la mejor hoja de vida para el tribunal constitucional”, indicó, por su lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien tiene funciones presidenciales ante la visita oficial del jefe de Estado a Japón.

Y las movidas fueron desde todos los frentes e incluso llegaron desde el Consejo Nacional Electoral. En una sala plena de urgencia citada para decidir sobre la escisión de Mais y la creación de Progresistas —cuya decisión fue favorable para la izquierda en un cambio a última hora por parte del magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador)— el órgano electoral tomó decisiones sobre la participación de dos senadores vistos como favorables para el Gobierno.

Tanto Ana María Castañeda como Temístocles Ortega tienen encima una sanción por parte de su partido, Cambio Radical, que los dejó sin voz ni voto por 12 meses. Aunque eso significaría que su participación no sería esperada en la votación de magistrado, dos autos por parte de magistradas del Pacto Histórico —Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez— con fecha del martes 2 de septiembre les dieron vía libre para participar. Pero una de ellas, la de Castañeda, quedó sin efectos por votación de seis contra uno en la sala plena.

Ese tema fue materia de discusión en la plenaria, en la que se encendió un debate en el que fueron citados conceptos jurídicos y en la que en últimas, se decidió que “cada senador [asumiría] su responsabilidad” en la participación. La cuestión terminó por dirimirla, tratando de no entrar en materia jurídica, el mismo presidente de Congreso, Lidio García, quien pidió al CNE “seriedad” en sus decisiones e incluso llamó a que dieran “claridad”.

“La verdad es que nosotros tenemos que darle cumplimiento a todo lo que ordena la Ley 5°, que es la que nos rige a nosotros, pero a mí me parece una falta de respeto que estando en plena votación, y quiero decirlo de manera categórica, el CNE nos mande una decisión en plena decisión del Senado de la República. Eso me parece... no es de muy buen recibo para nosotros porque, entre otras cosas, esas decisiones hacen efecto o se tienen que tomar 24 horas después, al día después es que hacen afecto. Sin embargo, cumplimos con lo que ellos determinaron en el último momento, es decir, a quemarropa", declaró García a su salida de la plenaria.

Incluso, en ese momento reporteros de este diario constataron que el magistrado del CNE Altus Baquero (Partido Liberal) también estuvo presente en la cámara alta para felicitar a Camargo en su victoria. En el despacho de ese integrante del órgano electoral es que reposa la ponencia sobre la fusión del Pacto Histórico en un solo partido, cuyo contenido todavía no se conoce y que tiene un nuevo panorama ante el guiño al petrismo con la creación de Progresistas.

Lo cierto es que la elección de Camargo cambia la perspectiva de cómo se está moviendo el Senado en materia de respaldo al Gobierno. Lo que la oposición vio como una victoria propia generó ya un recambio en sectores clave para esas alianzas del Ejecutivo con bancadas y abre la puerta para un remezón ministerial en el que llegarán nuevas fichas para el epílogo del “Gobierno del cambio”.

