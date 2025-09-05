Se reaviva polémica entre Petro y alcaldes: esta vez por descertificación de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro ha tenido choques con mandatarios locales. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro rechazó la próxima visita de alcaldes a Estados Unidos en medio de los ruidos por la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. A través de su cuenta de X, criticó el viaje de los mandatarios locales, entre los cuales hay varios con los que ya ha chocado en el pasado.

"Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”, aseguró en una publicación.

Estos alcaldes no estan autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara.



Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta. https://t.co/zLdr6b3WoR — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

El mandatario se refería específicamente a los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Char (Barranquilla), Alejandro Eder (Cali) y Dumek Turbay (Cartagena). Aseguró que “certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta”.

Los ruidos alrededor de la descertificación del país han generado movimientos desde el Gobierno, que en abril ya se enfrentaba a la posibilidad de una decisión adversa por parte de la Casa Blanca. Precisamente con eso en mente es que se han venido adelantando varios encuentros tanto en Washington como en Colombia para generar apoyo.

Mientras el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, ha hecho lo propio desde la capital estadounidense, al país han llegado funcionarios de Donald Trump y congresistas para discutir ese tema. A inicios de año, la Casa de Nariño recibió a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y hace algunas semanas aterrizó una delegación encabezada por los senadores Rubén Gallego (Partido Demócrata) y Bernie Moreno (Partido Republicano).

Aunque se ha buscado suavizar la relación entre ambos gobiernos, entre los que ha habido no pocos choques por la distancia ideológica entre ambos mandatarios, todavía está en veremos la decisión que tomará la administración Trump. Esta llegaría para el 15 de septiembre y será determinante para las ayudas destinadas a Colombia.

Así respondieron los alcaldes al mensaje de Petro

Gutiérrez fue el primero en lanzar, por su lado, una pulla al jefe de Estado. También a través de sus redes sociales, dijo que Petro actuaba “como un dictador” y reafirmó que la visita seguía en pie.

“Haremos todo lo posible para que Estados Unidos siga siendo un gran aliado para Colombia. Intentaremos mitigar el desastre que has generado”, agregó. Y apuntó que no tienen “que pedir permiso para trabajar por [sus] ciudades y por todos los colombianos”.

Petro ya actúas como un Dictador.

Claro que iremos.

Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia 🇨🇴.

Haremos todo lo posible para que Estados Unidos 🇺🇸 siga siendo un gran aliado para Colombia 🇨🇴.

Intentaremos mitigar el desastre que has… https://t.co/3IBf3vxMXG — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 5, 2025

