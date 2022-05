¿Aplazar elecciones? Un escenario inimaginable

Votaciones en elecciones legislativas de Marzo en Colombia Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

A solo siete días de la cita en las urnas para la primera vuelta presidencial, el candidato Gustavo Petro alborotó el avispero al afirmar que este martes se estaría dando lo que calificó como un “zarpazo” a la democracia, con la supuesta suspensión de las elecciones. Por eso, convocó a las demás fuerzas políticas en la contienda, en especial a Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, a una reunión hoy lunes para abordar el tema. “Yo aquí convoco, en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes porque el martes tienen pensado darles un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, manifestó Petro en un acto público de cierre de campaña, el sábado pasado, en Barranquilla. Y es que, según Petro, “no quieren que haya elecciones porque saben que van a perder, están intentando un golpe contra el voto popular”. Y agregó: “Estamos al borde de un zarpazo y el mundo debe ayudarnos a defender con tranquilidad la democracia y los derechos del pueblo (…) Lo que están demostrando es que han llegado a su estado final, a su momento final en la historia de Colombia, y que ya no son capaces de aceptar las reglas democráticas, el veredicto popular. Invito a toda la sociedad colombiana, desde la casa, desde la calle, desde las redes sociales, desde la plaza pública, independientemente de si quieren votar por Petro o no, a estar listos a que no se quiebre la Constitución de 1991 simplemente por el terror de una pandilla de rateros y de asesinos que quiso adueñarse de la historia nacional, del Estado y de nuestra patria”.

Las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter, el candidato Rodolfo Hernández le contestó cuestionando que su advertencia está fundamentada solo en rumores. “Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, le dijo. Por los lados de Fajardo, al cierre de esta edición no se había conocido respuesta y, por lo visto, parece que hizo caso omiso a la invitación a reunirse, dedicando el domingo a recorrer las calles de Bogotá y hablar con la gente.

El mismo sábado, el Gobierno, a través del ministro del Interior, Daniel Palacios, le respondió a Petro: “Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”, expresó el jefe de la cartera política. Y posteriormente, fue el presidente Iván Duque quien salió al paso a las insinuaciones: “Tenemos una de las democracias más antiguas de América Latina, con instituciones sólidas. A nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado. Veremos un proceso electoral en el que los colombianos tienen que salir a votar bien”, expresó desde Turquía, donde está de viaje oficial.

En el Pacto Histórico, el senador Luis Fernando Velasco, quien también en días pasados habló de la posibilidad de aplazar los comicios, le pidió directamente a la procuradora Margarita Cabello “sensatez democrática” y no prestarse “al juego de quienes quieren incendiar el país”, pidiéndole una cita a primera hora de este lunes para hablar de sus inquietudes, junto a una delegación de congresistas. Y así, con mensajes cruzados entre militantes del petrismo y sus detractores, transcurrió ayer el cierre de las campañas en plaza pública, quedando en el ambiente un tufillo de desconfianza que resulta peligroso para la legitimidad del proceso electoral que se avecina. Porque, por ejemplo, para el expresidente Andrés Pastrana, lo que califica como “pataleta de Petro” es una “cortina de humo a una auditoría forense al software de las elecciones de Congreso”, pelea en la que el exmandatario viene insistiendo desde marzo pasado.

Es claro que las palabras de Petro tienen que ver con ese rumor que corre desde hace varios días en los mentideros políticos sobre la posible suspensión del registrador nacional, Alexánder Vega, por parte de la Procuraduría, que lo investiga disciplinariamente por las falencias en las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas del 13 de marzo. Se dice que son más de 1.600 quejas, las cuales resultaron en la apertura de 33 expedientes. Lo que busca es determinar si el funcionario pudo incurrir en faltas relacionadas con irregularidades en la selección y contratación estatal, y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados. Además, la Fiscalía le tiene abierta una investigación preliminar por los contratos que celebró con Indra, la firma española que dotó de software a la entidad para los comicios. La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una acción popular que el abogado Germán Calderón radicó con el objetivo de suspender al registrador, señalando que dicha decisión es de la competencia de la Procuraduría.

Cabe recordar que, hace unos días, el senador Rodrigo Lara habló de versiones que se escuchan en el Capitolio sobre un supuesto plan desde la Casa de Nariño para intentar aplazar la jornada del 29 de mayo, a partir de la salida de Vega. “Se ve mucha presión en unos sectores políticos para suspender o pedir, básicamente, que se remueva de su cargo al registrador (...), faltando dos semanas para los comicios esto puede ser muy perturbador”, dijo. Y contó que ello implicaría el nombramiento de un registrador ad hoc, que llegaría para pedir el aplazamiento de los comicios en marcha, alegando que los ensayos o modelos funcionan mal.

Declaraciones que también el ministro Palacios negó, recalcando que, efectivamente, ello es potestad de la Procuraduría, pero que “bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales. Eso sería inconstitucional”. Una postura, por demás, acorde a la de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien considera que todos los rumores que circulan carecen de veracidad y la suspensión de las elecciones es algo “realmente imposible” y solo se puede considerar por motivos de fuerza mayor, como una catástrofe natural. “En la Registraduría se han venido tomando acciones de mejora para que no se vuelva a presentar el problema de falta de concordancia entre la información del día de las elecciones y el escrutinio”, señaló.

De hecho, el registrador Vega aseguró, este mismo fin de semana, que hay plenas garantías de que no ocurrirá fraude en las elecciones del 29 de mayo, insistiendo en que el sistema que se empleará para los escrutinios y el sistema de control y seguimiento web es inviolable, y ya pasó con éxito un simulacro en el que hubo acompañamiento de misiones de observación internacional: “Damos plenas garantías y un parte de tranquilidad. El acceso a la información está totalmente garantizado. El software de escrutinios funcionó con total normalidad”. Y reveló que se instalaron 2.281 comisiones escrutadoras auxiliares, zonales, municipales y generales en los 1.103 municipios de los 32 departamentos del país, Bogotá y en el exterior, con las que se busca garantizar la transparencia en las votaciones. Asimismo, dijo, se tendrá acompañamiento internacional, incluyendo el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Transparencia Electoral, la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, quienes hicieron parte de los simulacros, en los que también estuvieron miembros de todas las campañas, incluyendo la del Pacto Histórico.